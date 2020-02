Juliette à Hollywood

La collection Juliette est un incontournable pour les jeunes et les moins jeunes qui veulent faire le tour du monde en restant assis confortablement à la maison. (MAIS JAMAIS DANS LE BAIN HEIN?!)

Bientôt 14 ans pour Juliette et la jeune fille a déjà commencé à faire le tour du monde! Cette fois-ci nous la retrouvons avec sa maman à Los Angeles pour une semaine absolument pas comme les autres! En plus de croiser des célébrités et de visiter des monuments historiques, Juliette fera la connaissance d’une jeune femme tourmentée par son rêve d’être connue dans la Cité des anges. Accompagnée de sa mère journaliste et quelque peu groupie, la jeune adolescente devra faire preuve de maturité lors d’une situation critique et exceptionnelle.

Je ne me lasse jamais des aventures de Juliette! Non seulement, c’est rigolo et léger, mais nous sommes toujours soumis à la justesse de description des lieux offerte par Rose-Line Brasset. Je me sens voyager au travers des chapitres et je me laisse emporter par les péripéties qui sont racontées dans chaque nouveau roman. Chaque destination offre son lot d’histoire et je trouve le récit encore plus intéressant puisque j’apprends tout en lisant. Cette fois-ci, c’est de connaitre les débuts du cinéma à Hollywood qui m’a étonnée!

Bien qu’il m’arrive de trouver Juliette un petit peu rabat-joie (non mais, il faut se le dire, sa maman l’emmène partout dans le monde et elle trouve le moyen de se plaindre… j’ai fait pareil aux Bermudes à 16 ans AHAHAHAH) je m’attache de plus en plus à cette petite famille voyageuse. L’auteure trouve toujours le moyen de glisser de belles morales dans ces livres de Juliette et celle véhiculée dans Juliette à Hollywood est très touchante et véridique!

Merci infiniment aux Éditions Hurtubise pour l’envoi de ce nouveau tome! J’ai très hâte de retrouver Juliette dans une prochaine aventure.

- C

