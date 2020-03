Stony Bay Beach : Sam & Jase

Puisque son seul parent est une figure politique importante, Samantha est soumise aux volontés de sa mère. En fait, c’est probablement parce que cette dernière aime tout contrôler que sa soeur s’est révoltée et ne veut plus lui rendre de compte. Un jour d’été, l’impensable se produit. Malgré l’interdiction de sa mère à parler avec ces espèces de « malades » qui vivent en face, Jase, l’un des adolescents des voisins se glisse chez elle pour faire connaissance. L’adolescente, qui a toujours été captivée par cette famille désordonnée, tombe sous le charme du beau garçon et ils vivront un été de premières fois. Jusqu’à temps qu’un horrible cauchemar vienne tinter leur lune de miel…

J’ai eu beaucoup de plaisir à lire cette romance d’été! La maison où vivent Samantha, sa mère et parfois sa soeur, qui est immaculée et qui sent la richesse, fait un énorme contraste avec l’atmosphère qu’il y a chez les Garrett, ses voisins qui ont plus de 5 enfants tous plus turbulents et imprudents les uns que les autres. Vous savez ce qu’on dit, quand c’est interdit, l’envie est encore plus grande. C’est probablement pour cette raison que Sam envie la famille qui vit devant chez elle et qu’elle résiste à peine quand Jase l’invite à sortir.

Jase et sa famille sont tous très charmants. Je me suis attachée aux différents personnages du roman, parce qu’ils ont tous beaucoup d’humour et de personnalité à offrir. Ce qui m’a déplu, et qui n’est en aucun lien par rapport à l’autrice ou à l’histoire, c’est la façon dont la mère de Sam gère sa vie et celle de ses enfants. Ça m’attriste de penser que plusieurs personnes vivent ce genre de situation familiale où tous les faits et gestes sont surveillés.

Bref, j’ai passé un beau moment avec ce premier tome et j’ai très hâte de découvrir la suite qui met en vedette la soeur de Jase et l’un des meilleurs amis de la famille.

Merci beaucoup à Martine de Interforum Éditis Canada pour ce bel envoi!

- Chloé

