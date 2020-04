La quête du griffon

L’ordre des Guerriers de Lumière a disparu depuis bien longtemps. Cependant, l’Enchanteresse Rowenna ne voit d’autre solution que de faire renaitre cet ancien ordre pour assurer la survie du continent d’Isédia. Kérinne, une jeune Québécoise, ne se doute pas que sa vie changera à jamais lorsqu’elle aura rencontrer Adryan, et qu’ensemble, accompagné de quatre autres adolescents aux pouvoir surnaturels, ils devront vaincre l’impitoyable reine Morganne. Morganne peut sembler terrifiante, mais elle n’est qu’un soupçon de malheur à côté de son acolyte, l’Ombre. Les six adolescents réussiront-ils cette première tâche qui est de sauvé Isédia et ses habitants?

Je suis estomaquée! Quel beau mélange complexe de québécois et de surnaturel. La quête du griffon, premier livre de Katherine A. Ouellet, est un récit surnaturel entre la Terre et le monde de Théïa qui joint l’humour (quand Adryan arrive au Québec, j’ai vraiment ris fort AHAHAHAH), l’honneur et la braverie pour sauver un monde de la destruction et du maléfice d’une méchante reine.

Il faut avoir beaucoup d’imagination pour jouer ainsi avec les univers. Je suis agréablement surprise par ce premier tome, qui je dois le dire, me faisait un peu peur au début. Connaissant mon intérêt pour le fantastique, je n’ai pas hésité avant de me laisser emporter par les mots et le talent de l’autrice. Ce livre est une bonne brique, préparez-vous aux différentes péripéties et aux renversements de situations! Et aussi, laissez-vous toucher par une petite part de romance…

Merci à Luzerne Rousse pour l’envoi du premier tome de la série Les guerriers de ténèbres!

-Chloé

Livres dans le même genre…

Les gardiens des portes | L'enchantement | Incandescence





www.liveinfictionalworlds.wordpress.com www.facebook.com/liveinfictionalworlds