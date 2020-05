Tous à vos planches!

Dans les tomes 3 et 4 de Planches d’enfer, on retrouve les six amis, Sam, Annabelle, Loïc, Mathis, Xavier et Fabrice au coeur de la compétition amateur « Planches d’enfer » organisée par Ludovic Blouin-Delorme (wouhouuuu). La bande, composée de passionnés du board, se verra confrontée aux défis de l’adolescence et aux divergences qu’occasionne la maturité. Une disparition causera des remous et absorbera beaucoup de temps et d’énergie à la bande d’amis amateurs de skate. Alors qu’un triangle amoureux semble prendre forme, tous n’ont pas la tête aux bisous alors qu’ils doivent se pratiquer s’ils souhaitent se qualifier pour le grand prix de la compétition qui se terminera en juin. Les gars et les filles pourront-ils tous sortir gagnants de cette année mouvementée à la polyvalente des Cascades?

Entre thriller, romance et récit sportif, ces deux tomes de Planches d’enfer sont sans aucun doute mes favoris! Amitié et conscience environnementale sont vraiment au rendez-vous. Je ne saurai dire ce que j’ai le plus apprécié de cette série. Peut-être est-ce le fait que je me reconnais beaucoup en Annabelle? La loveuse, qui n’a pas froid aux yeux et qui défie quiconque, garçon ou fille, qui souhaite s’en prendre à son intégrité? Peut-être est-ce que j’aime autant cette série parce que les tricks de planches sont impeccablement décrit par l’autrice? Peut-être aussi, parce que ça me rappelle ma première année du secondaire, quand je me tenais au skate parc pour voir les ti-gars rouler à toute allure? Je crois que c’est un mélange de tout ça!

Cette série s’adresse autant aux garçons qu’aux filles, selon moi, parce que tous les sujets abordés concernent tout le monde. Adepte de sport ou pas, ces romans sauront plaire au lecteurs en herbes qui cherchent une lecture simple mais rigolote et qui a du mordant!

Merci beaucoup Caroline et Virgolia Communication pour l’envoi de ces romans! Dans mon coeur, j’ose espérer qu’une suite est possible.

PS : Finalement, ce que j’ai préféré, c’est que Fabrice occupe une très minime place dans cette suite! (AHAHAHAH OUPS)

-Chloé

