LE GARAGE FORD DE SAINT-GEORGES

Le premier concessionnaire Ford à Saint-Georges fut M. L. P. Baril, qui ouvrit son garage en 1935 sur la 2e avenue en face du fameux Café Paris. On aperçoit la façade à la 3e photo, remarquez les noms «FORD» et L. P. Baril sur l'enseigne. Le motocycliste dans la cour est M. Paul-Émile Provost qui y fut mécanicien à une certaine époque. C'est au même endroit que s'est établi en 1945 le garage GM J. W. Morin. C'est aujourd'hui un terrain vacant puisque l'édifice fut complètement détruit par un incendie le 9 novembre 2012. Après M. Baril, vers 1937, c'est M. Wilfrid Cliche, qui opérait déjà une franchise Ford à Vallée-Jonction, qui vint s'établir dans notre ville et fit l'acquisition du garage concessionnaire Ford. En 1944, il construisit au coin de la 113e rue, sur la 2e avenue (site actuel du poste de Taxi du Pont) un superbe établissement (photo 1) où il opéra son commerce de vente de produits Ford, Edsel et Monarch pendant plusieurs années. Voyez leur ancien véhicule de service et de livraison à la 2e photo. C'était le garage Cliche Auto St-Georges Inc, qui fut dirigé par deux autres membres de la même famille, Patrick et Jean. L'un d'entre eux, Patrick, se construisit une résidence juste en arrière, dans la 113e rue, un magnifique bungalow en briques beiges (qu'il habita tant qu'il fut propriétaire du garage Ford), et qu'il vendit par la suite à Mme Rose Tawell. Cette maison était située sur le site de l'ancienne résidence (superbe) de Jos «le Boss» Gagnon, qui fut détruite par un incendie en 1956. En 1964, c'est M. Léopold Drouin, qui avait déjà un garage Ford à Saint-Zacharie, qui a acquis la franchise de Saint-Georges, qu'il opéra sous le nom de Drouin Automobile Ford, comme on le voit à la 4e photo. Le modèle Falcon était populaire à cette époque. Il était assisté de ses fils. En 1971, ceux-ci se relocalisèrent dans un nouveau garage ultra moderne sur la 1re avenue, en bordure de la rivière, non loin du pont de la rivière Famine, tel qu'on le voit à la 5e photo (tout près de l'espace actuel Carpe Diem). Le 1er octobre 2014, après avoir été une entreprise familiale pendant 50 ans, son président Jacques Drouin céda la propriété de son commerce d'autos neuves et usagées à M. Sylvain Cliche et Mme Michèle Michaud, qui reprirent le nom de Cliche Auto Ford. Ces derniers ne l'eurent que pendant trois ans, puis le cédèrent le 2 novembre 2017 à la compagnie 9352-0096 Québec Inc, appartenant à Gestion Pierre Couture Inc. Ce garage porte maintenant le nom de Saint-Georges Ford Inc et est situé au même endroit, soit au 10350 de la 1re avenue, en plein centre-ville. Il vend des véhicules neufs et usagés. Le sentier piétonnier, dans le secteur du barrage gonflable, longe le stationnement arrière de ce concessionnaire automobile.

Photos 1, 2 et 4 du fonds Claude Loubier. Photo 3 courtoisie de M. Victor Baril. Photo 5 des archives de En Beauce.com. Texte et recherches de Pierre Morin.