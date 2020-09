LES ANCIENS BARS DE LA PREMIÈRE AVENUE

Vous avez connu la période où «Ça virait dans les bars»? Saint-Georges était autrefois reconnu comme un endroit où il y avait une intense vie nocturne. Presque un «Red Light». Les plus anciens ont connu le temps où il y avait de l'action aussi sur la 2e avenue, avec l'Hermandi, Le National et le Continental il y a 40 ou 50 ans. Hélas, ceux-ci sont tous les trois passés au feu il y a longtemps. Les plus jeunes ont connu surtout les bars de la première avenue, ceux que l'on aperçoit sur les photos suivantes. Le fameux bar Le Jacob (photo 1) où se trouve maintenant La Société Microbrasserie. On y a beaucoup fait jouer du disco. Le Jacob communiquait avec Le Fred qui a aussi connu ses heures de gloire. Et, juste en face, le renommé Vieux St-Georges (photo 2), auparavant l'Hôtel Murtha, aujourd'hui resto-bar Le Shaker. À cet endroit il y a aussi eu le Bar Le Phoenix et, au sous-sol le Bar en Bas. Sans oublier le superbe Vulcain (photo 3) sur le site de l'ancien Palace de l'hôtel Manoir Chaudière. Au Vulcain, il y a eu le Juke Box Palace, ainsi que le bar Laser Action. Wow, ça faisait constamment la navette entre ces trois endroits si populaires. Hélas, le Vulcain a aussi passé au feu le 17 février 1996 (photo 4). Un peu plus au sud, à trois minutes de marche, tous connaissent le Grand Hôtel, le plus ancien établissement hôtelier de Saint-Georges (photo 5, vers 1975). Certains l'ont appelé l'hôtel des Coeurs Brisés. Il a connu ses heures de gloire, ça «swingnait» dans la grande salle. Pendant des décennies, son restaurant était ouvert jour et nuit. Il logeait aussi le Pub, et autrefois le Merlin. mais il est présentement en rénovation et devrait rouvrir bientôt. Vous avez fréquenté ces endroits? Vous avez aimé la musique de certains groupes? Ce fut une belle époque. On en conserve un souvenir nostalgique. Photo 1 du fonds Sylvia Jacob. Photo 5 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.