L’hôtel Murtha, ancêtre du Vieux Saint-Georges

Tout le monde ici a connu le Vieux Saint-Georges, qui a existé jusqu'à il y a environ 5 ans. En premier, ce fut l'hôtel Murtha. C'est aujourd'hui le resto-bar Le Shaker. Cet édifice a 110 ans, ayant été construit en 1910. Une magnifique photo aérienne prise vers 1947 nous permet de voir tout le secteur entourant le Murtha à cette époque, on réalise qu'il était et est encore face à l'ancien Morency, aujourd'hui La Société Microbrasserie. Lorsqu'il fut construit, c'était une belle grosse résidence, qui appartenait à Thomas Murtha (photo 2). On la voit aussi sur une autre photo vers 1929, où M. Adalbert Gilbert, dont le garage était voisin, est venu se faire photographier dans la cour de cette superbe résidence avec sa rutilante remorqueuse (photo 3). Thomas étant décédé le 12 avril 1933, sa maison passe alors à son fils Ernest Murtha. En 1934, celui-ci et son épouse Marie Carrier décident de la transformer en hôtel. À cet effet, ils agrandissent la bâtisse du côté droit (sud). On voit le résultat de cet agrandissement à la 4e photo, où on reconnait facilement que c'est bien le même immeuble que la 2e photo, sauf qu'il a été prolongé par la droite. Remarquez la corniche au sommet tout autour, c'est bien la même autant sur la section agrandie que pour le reste de l'immeuble. Cette corniche est la même sur toutes les photos publiées ici. L'édifice fut amélioré et agrandi à quelques reprises par la suite. Entretemps, en mars 1946, l'hôtel change de propriétaire. C'est M. Henri Fortin, taxi, qui s'en porte acquéreur, tandis que M. Murtha, dans le cours de la transaction, achète la résidence de M. Fortin. Mais peu après, Murtha et sa famille déménagent à Jackman dans le Maine, où il eut aussi un hôtel pendant quelque temps. Puis il revient à Saint-Georges vers 1950 et achète l'hôtel National qu'il opéra avec grand succès pendant environ 5 ou 6 ans. En 1956, il vend le National et rachète son ancien hôtel Murtha, sur la 1re avenue, dont il rénove complètement la salle de réception. Homme de public, il connait pendant plusieurs années un grand succès dans l'exploitation de son établissement, dont on voit la photo en 1958 (photo 5). Plusieurs reconnaitront l'hôtel Murtha, qui a conservé cet aspect pendant plusieurs années. Puis il l'a définitivement vendu à la fin des années '60 à quatre hommes d'affaire (dont Marc Roberge, Victor Loubier et Gilles Bernier) qui ont transformé l'intérieur en genre de Bavarois, qui a aussi connu beaucoup de succès. Ceux-ci l'ont à leur tour revendu au début des années '70 à deux associés MM Clément Roy et Jean Coulombe. C'est ensuite au tour de M. Neil Mathieu de s'en porter acquéreur le 20 octobre 1975. Un grand changement s'opère alors pour cet établissement. Non seulement modifie-t-on son aspect extérieur et rénove-t-on l'intérieur, mais on change même son nom: ce sera longtemps le Vieux Saint-Georges, qui deviendra extrêmement populaire. En août 1986, le «Vieux» passe aux mains de Serge Jacob. La terrasse du Vieux a connu un énorme succès pendant plusieurs années au cours de la saison estivale. Les soirées karaoké du jeudi soir étaient particulièrement courues. L'édifice a été acquis en juillet 2016 par Guillaume Abbatiello. Et aujourd'hui c'est le resto-bar Le Shaker qui est établi à cet endroit. Wow, ce site a été un endroit de prédilection pour plusieurs générations depuis plus de 80 ans. J'ai ajouté deux autres photos qui illustrent l'évolution de ce lieu mythique. C'est encore l'un des endroits les plus «hot» de Saint-Georges.

Photos 1 et 5 du fonds Claude Loubier. Photo 3 de Danielle Veilleux.

Texte et recherches de Pierre Morin.