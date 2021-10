Alexander Romanov débloquera-t-il offensivement cette saison?

Ce jeudi soir, les Canadiens jouaient leur dernier match du calendrier préparatoire. Ceci étant dit, la formation ressemblait à celle que l’on verra sur une base régulière cette saison, mis à part quelques exceptions.

Un joueur qui retient l’attention dans cette dernière joute préparatoire, c’est Alexander Romanov. Dans l’ensemble, le numéro 27 a connu un très bon camp d’entraînement. Durant ses quatre matchs, en plus de reproduire le style de jeu qu’il nous a montré l’an dernier, il a obtenu quatre passes.

Il faut dire que l’absence à long terme de Shea Weber et le manque offensif de David Savard mènent à un besoin important d’un défenseur offensif à la ligne bleue du CH. Romanov en sera seulement à sa deuxième saison dans le circuit Bettman et on se demande sérieusement s’il peut être le suppléant de Weber au point de vue offensif.

Au moment d’écrire ces lignes, Romanov se retrouve aux côtés de Jeff Petry sur la première paire de défenseurs. La blessure de Joel Edmundson y est bien entendu pour quelque chose, mais cette grande promotion offerte au Russe pourrait être une belle opportunité pour lui.

Au cours de ses quatre joutes contre Ottawa et Toronto, Romanov n’a joué qu’un seul match sans noircir la feuille de pointage. Il a été contraint de jouer de grosses minutes et malgré tout, il a su conserver sa touche de robustesse et de jeu défensif.

Au total, il a cumulé neuf mises en échec et trois tirs bloqués, deux facteurs très appréciés dans son jeu. Si en plus, il se permet de contribuer de la bonne façon offensivement, c’est une excellente chose pour son développement.

Une autre chose à souligner dans son jeu, le choix de deuxième tour du CH en 2018 semble beaucoup plus à l’aise sur la glace. L’an dernier, il ne prenait aucun risque et se contentait de jouer pour se tailler une place dans la formation la rencontre suivante.

Plusieurs facteurs sont de son côté pour produire davantage en attaque. En effet, le visage de la ligne bleue a beaucoup changé. Joel Edmundson est absent pour les premières semaines de la campagne, l’organisation lui laisse toute l’espace et la marge d’erreur pour exprimer son réel potentiel, au cours de ces matchs de présaison. Par la suite, les chiffres nous montrent de très bons résultats.

Ce n’est peut-être pas évident à la première vue, mais Romanov aura probablement un rôle crucial à jouer chez le Tricolore. Évidemment, l’absence prolongée de Joel Edmundson et l’absence permanente de Weber sont des signes majeurs.

Si les quatre trios semblent supérieurs à ceux de l’an dernier, les six joueurs à la ligne bleue ne sont pas à la hauteur de la saison 2020-2021. En 54 matchs l’année dernière, le numéro 27 n’a obtenu que six points et un seul s’affiche durant ses séries éliminatoires.

Il n'en était qu’à sa première saison, mais avec tous les départs sans compensation, il se devra d’en faire plus et vu son camp d’entraînement, il en est capable. Y croyez-vous?

En collaboration avec Mathieu Bouchard.