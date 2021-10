Énorme contrat pour Nick Suzuki

Cet été, le jeune centre Jesperi Kotkaniemi a été tenté par une offre hostile et en ce moment, ce dernier joue à l’aile du premier trio en Caroline. Il est évident que Marc Bergevin ne voulait pas laisser l’équipe dans cet embarras à pareille date l’an prochain.

En effet, Nick Suzuki écoule présentement la dernière année de son contrat à Montréal. D’ici la fin de la saison, il était éligible pour signer une prolongation de contrat avec le Tricolore et cette fois, le CH ne veut pas refaire la même erreur qu’avec le numéro 15.

Nick Suzuki vient de signer un très bon contrat d’une durée de huit ans et d’un total de 63 millions de dollars. C’est un peu moins de huit millions de dollars annuellement pour le meilleur attaquant de nos Glorieux.

Si on regarde à Vancouver, le contrat d’Elias Petterson a été très difficile à signer et le tout s’est conclu à la dernière minute. À Ottawa, le jeune Brady Tkachuk n’a toujours aucune entente avec Pierre Dorion et les Sens et se voit donc exclu de l’équipe tant qu’il n’y a pas d’accord.

C’était alors une excellente décision venant de la direction des Canadiens. Suzuki représente l’avenir même des Canadiens au niveau offensif et il était donc crucial que son contrat soit signé avant cette saison. Le numéro 14 prévoit rester ici pour les neuf prochaines années, il s’agit d’un nouveau fantastique.

Lors de ses deux premières saisons, le numéro 14 a atteint la même barre des 41 points, respectivement en 71 matchs en 2019-2020 et en 56 joutes pour 2020-2021. Il sera curieux de voir sa belle progression cette année, cette fois en compagnie de Cole Caufield et Tyler Toffoli.

En collaboration avec Mathieu Bouchard