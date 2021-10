Deuxième défaite de suite : faut-il s’inquiéter pour la saison?

Après avoir assisté à une finale de la coupe Stanley et un parcours en séries des plus inspirants, les partisans des Canadiens de Montréal avaient tous bien hâte de revoir leur équipe de retour cette saison.

La saison morte aura été très difficile pour Marc Bergevin et ses collègues, avec des pertes par nombres et des remplaçants à moitié efficaces. Les plus réalistes d’entre nous ne s’attendaient pas à une autre saison historique pour 2021-2022.

Disons que le tout s’est éclairé les mercredis et jeudi soir. Après une défaite aux impressions neutres de 2-1 contre les Maple Leafs de Toronto, Montréal a fait face à une cuisante défaite de 5-1 contre les Sabres de Buffalo.

Deux défaites consécutives, avec seulement un but marqué par l’un des trois premiers trios. La question se pose très sérieusement, doit-on s’en inquiéter? Il est clair que les attentes seront vues à la baisse pour le reste de la saison, tant et aussi longtemps que l’équipe joue des matchs à l’image de ceux-ci.

D’un autre côté, ce n’est que deux matchs, l’échantillon est donc très mince. La troupe de Dominique Ducharme n’a pas si mal joué contre Toronto et son match à Buffalo est à oublier. Ce n’est pas pour autant un scénario prévu pour les 82 matchs.

De plus, les Canadiens doivent se débrouiller sans Carey Price, ni Shea Weber, ni Mike Hoffman, ni Joel Edmundson, ni Paul Byron. Après avoir énuméré les absents importants, il faut mentionner que plusieurs membres actifs de l’alignement souffrent encore de blessures mineures issues des séries, informations tenues de sources sures.

En bref, il est absolument véridique de se voir déçu et pessimiste face à la saison en pleine amorce du Tricolore. Suzuki et sa bande n’ont convaincu personne mercredi soir contre les Maple Leafs et se sont fait humilier par les Sabres de Buffalo, dernière équipe au classement de l’an dernier.

Malgré tout, il reste encore 80 matchs à jouer, plusieurs blessés reviendront en force pour améliorer à la fois l’offensive (Hoffman) et la défensive (Edmundson et Price). Les partisans auront droit à beaucoup de hockey, d’une équipe remplie de nouveaux visages en plein apprentissage. Le temps dira donc si le mot déception mérite d’être employé pour cette campagne 2021-2022.

En collaboration avec Mathieu Bouchard