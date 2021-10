L’offensive doit reprendre du poil de la bête

Croyez-le ou non, mais les Canadiens subissent une troisième défaite de suite, le tout aux profits d’Alexis Lafrenière. Le Québécois a pu marquer le but vainqueur des Rangers devant ses proches dans un Centre Bell plein à craquer. Si on regarde le Tricolore, maintenant, ce n’est guère autant jouissif.

On pourrait dire que la troupe de Dominique Ducharme n’a pas si mal fait, trois buts marqués en trois matchs, ce n’est pas suffisant. Durant la période estivale, Marc Bergevin s’est fait très actif. Des gars comme Hoffman, Brooks, Paquette et Perreault se sont amenés, en plus de voir Drouin et Caufield s’ajouter par rapport à la saison dernière. On croyait vraiment que l’offensive s’était améliorée.

Un seul attaquant a marqué dans ces trois joutes, c’est inacceptable. Jonathan Drouin a un retour heureux et ambiant, avec ses deux filets. Il est le meilleur attaquant sur la glace, en compagnie de son trio fonctionnel, mais ce n’est pas le cas des trios de Nick Suzuki et de Jake Evans, totalement absents de la feuille de pointage en trois rencontres. C’est là que la situation est problématique.

La défensive s’est faite plutôt stable et si on oublie la défaite de 5-1 contre les Sabres, c’était également le cas contre les Maple Leafs de Toronto. Jake Allen, on doit le souligner, a joué un rôle d’un gardien numéro 1 à part entière, et s’est fait très peu reprochable contre Toronto et New York. Si on doit pointer un problème, c’est à la ligne rouge.

Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse l’ont dit en après-match à TVA Sports, la supériorité numérique se doit d’être plus efficace. Dans un 5 contre 3 face aux Leafs, le Tricolore n’avait pas su faire part d’une quelconque menace, ce fut également le cas pour les deux joutes suivantes.

On peut conclure en disant que Mike Hoffman est en chemin pour relancer l’offensive, on peut conclure en se tournant vers Ducharme pour des changements de trio drastique, mais en attendant, le CH a une fiche de 0-3-0 au classement général.

Pour en ajouter une couche, les Canadiens de Montréal disputeront leur prochain duel mardi contre les Sharks de San Jose. Le problème, c’est que le bleu-blanc-rouge n’a gagné aucun match contre l’équipe turquoise depuis le 23 novembre 1999, gain de 3 à 2 en prolongation. Disons que ce serait un bon moment pour mettre fin à une disette de plus de vingt ans. Ce sera à suivre!

En collaboration avec Mathieu Bouchard