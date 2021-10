Souvenirs de la fanfare de Saint-Georges

Suite à l’histoire de notre fanfare publiée dernièrement, voici quelques autres photos intéressantes. Notre fanfare offrait de superbes prestations en une foule d’occasions pour animer et égayer toutes sortes de festivités locales. D’abord dans la plupart des défilés et parades qui avaient lieu plus souvent qu’aujourd’hui dans les rues de notre ville. La première en est une autre montrant un spectacle présenté en juillet 1955 juste en face de l’église de l’ouest. Leurs costumes rouges étaient magnifiques. Mais étant confectionnés de laine, ils étaient terriblement chauds lors des démonstrations extérieures pendant la période estivales. C’était acceptable pour l’automne (photos 2 et 3 du 29 octobre 1960) mais difficilement supportable lors des parades estivales dans les rues, comme on le voit aux photos 4 et 5, prises en 1947. Sur la 6e photo, on les voit devant le restaurant Luncheonnette de la 2e avenue vers 1964, probablement prise à l’occasion de la démonstration offerte au moment où ils ont étrenné leur beaux costumes provenant du commerce voisin de ce restaurant, la Mercerie Sévigny. Ils ont aussi donné régulièrement des spectacles en plein air à l’ancien kiosque du Parc Bélair dans les décennies ‘50 et ‘60 (photo 7). Ils ont même offert une prestation lors d’une assemblée créditiste des Bérets Blancs probablement au début des années ‘50 (photo 8). Une autre photo nous les montre lors du spectacle présenté le 27 mai 1967 au cours de l’Expo ‘67 à Montréal (photo 9). La 10e photo semble aussi avoir été prise sur les terrains de l’Expo ‘67. Évidemment, le succès en ce domaine implique des pratiques fréquentes pour que tous les membres soient bien coordonnés et à l’aise de jouer tous ensemble en suivant les instructions du directeur. La 11e photo, de 1948, semble avoir été prise à l’occasion d’une pratique; wow, c’était il y a plus de 70 ans, c’est émouvant de voir tous ces géorgiens et géorgiennes réunis pour partager un si beau passe-temps. Une autre photo de groupe nous les montre encore tous ensemble devant l’ancien centre social des Chevaliers de Colomb en 1954, probablement dans les instants précédant un spectacle dans la grande salle (photo 12). Cet édifice fut démoli en 1988 pour y aménager un stationnement, il était situé en face d’où se trouve aujourd’hui le commerce Huguette Fleuriste.

Un fait particulier mérite d’être souligné. Trois générations d’une même lignée ont été membres de notre fanfare à des époques différentes. Le plus récent Henri-Paul Bolduc, dont le grand-père Azer Bolduc a aussi été membre il y a plus de 75 ans. Et l’arrière grand-père Ludger Bolduc il y a plus de 100 ans. Une famille impliquée dans la vie sociale de notre ville. Assistera-t-on un jour à la renaissance de notre ancienne fanfare? On peut en douter. Mais on peut toujours rêver.

Photos 2, 3, 4, 5, 11 et 12 du fonds Claude Loubier. Photo 6 de Serge Quirion. Photo 8 du fonds Patricia Hall. Texte et recherches de Pierre Morin.