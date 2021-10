Après une note parfaite contre Detroit, un dur retour à la réalité à Seattle

Il n’y a pas grand-chose de positif à retenir des Canadiens en ce début de saison, puisque six des dix premiers buts ont été comptés dans une seule joute contre l’un des pires clubs de la ligue. De multiples autres raisons peuvent être évoquées, évidemment. Par contre, le match de samedi soir Canadiens-Red Wings demeurait fort divertissant.

On aurait pu espérer un deuxième scénario positif pour ce premier match des Canadiens à Seattle. Néanmoins, les attentes ont redescendu au même niveau qu’avant, après une deuxième période désastreuse. Le Kraken menait 2-1 suite au premier tiers, alors que tous les espoirs étaient possibles.

Par contre, Seattle a ajouté deux buts à son avance dans une deuxième période du CH ressemblant beaucoup au reste de la saison sans émotion du Tricolore. Comme Vincent Damphousse l’a souligné à l’entracte, Montréal a provoqué beaucoup de revirements inutiles. Un manque flagrant de communication entre l’attaque et la défense a permis au Kraken une première victoire dans son propre amphithéâtre.

Considérée comme le seul trio travaillant dans ce début de saison, la combinaison Drouin-Dvorak-Anderson n’a pas offert une performance en or, menant d’ailleurs à de sérieuses menaces du Kraken. Seattle a simplement dominé Montréal sur les différents aspects du jeu et la troupe de Dominique Ducharme se retrouve avec les mêmes problèmes que deux matchs plus tôt.

Après une glorieuse victoire de 6 à 1 contre les Red Wings, on aurait pu s’attendre à une hausse de confiance, un déblocage offensif ou une chimie finalement créée à l’interne, mais hélas, ce n’était qu’un match contre un club de bas de classement.

Le club bleu-blanc-rouge n’a même pas tenté un revirement de situation en troisième période, alors que Seattle a marqué rapidement un cinquième but pour prolonger le plaisir dans la ville au sud de Vancouver. Shea Weber a bien tenté d’aider le club, en amenant le groupe à un match des Seahawks de Seattle en NFL, cette soirée organisée la veille de cette joute de mardi soir n’a pu souder l’équipe comme souhaité.

Le prochain duel de Suzuki et ses coéquipiers est prévu ce jeudi soir contre les Sharks de San Jose en Californie. Ce n’est rien pour rassurer les attentes, car Montréal ne connait vraiment pas de succès contre le club en Turquoise, historiquement. Malgré tout, ces superstitions peuvent être cessées, c’est du moins les espérances. Il sera curieux de voir l’alignement de Ducharme pour ce prochain duel important.

En collaboration avec Mathieu Bouchard.