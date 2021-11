Une victoire qui coûte cher à Jonathan Drouin

De retour au Centre Bell après un voyage en Californie difficile, les Canadiens de Montréal ont pu se rattraper contre les Red Wings de Detroit ce mardi soir. Dominique Ducharme a apporté de nombreux changements à sa formation, transférant notamment Jonathan Drouin au centre et Jake Evans à l’aile.

Ces changements ainsi que l’entraînement imposé la veille à Brossard ont porté fruit. D’abord, Nick Suzuki a probablement connu son meilleur match de la saison, récoltant un but et deux passes dans cette belle victoire de 3 à 0. C’était suffisant pour lui accorder la première étoile du match. C’est une troisième victoire dans ce début de saison difficile.

Encore une fois, l’attaquant Josh Anderson a fait partie des meilleurs attaquants du club, en marquant le deuxième but de la rencontre. Franchement, le numéro 17 est peut-être l’un des seuls attaquants de la formation à avoir créé de l’offensive et s’être présenté chaque soir. C’était encore le cas pour ce gain important.

Dans les filets, Jake Allen a connu un fort match. Après s’être vu offrir le trophée Molson de l’employé du mois chez le Tricolore, le numéro 34 a honoré sa mention pour terminer sa soirée de travail avec un deuxième blanchissage en trois rencontres. Ce dernier a bloqué 22 tirs des Red Wings et se taille désormais au deuxième rang des cerbères pour le nombre de jeux blancs cette saison.

Sur la quatrième unité, l’attaquant Micheal Pezzetta a joué le premier match de sa carrière dans le circuit Bettman. Ses coéquipiers d’un soir ont laissé aller la tradition, le laissant entrer sur la patinoire en solo pour la période d’échauffement. Au point de vue du hockey, Pezzetta s’est surtout démarqué par ses cinq mises en échec, lui donnant même un possible laissez-passer pour le duel de jeudi soir contre les Islanders de New York.

Cependant, il y a un point négatif majeur à retenir dans ce duel frôlant la perfection et il s’appelle Jonathan Drouin. On ne peut juger adéquatement sa performance au centre, puisqu’il a reçu un puissant lancer au visage après environ deux minutes de temps de jeu. Il a été transporté à l’hôpital et sa présence pour le match de jeudi soir est loin d’être certaine.

Malgré tout, Josh Anderson a confié que Drouin est revenu au Centre Bell à la fin de la rencontre et il semblait en bon état. Le tout sera évalué d’ici jeudi et on aura une idée claire de sa présence potentielle contre les Islanders. Ce sera un dossier à suivre, tout comme les cas de Jeff Petry et Brendan Gallagher, qui jouaient encore blesser dans cette joute contre Detroit.

Le reste de la semaine sera autant important que difficile pour le bleu-blanc-rouge, alors qu’il se mesurera à deux équipes qui ont joué en troisième ronde l’an dernier, dont les Islanders et le club éliminé le soir de la Saint-Jean-Baptiste au Centre Bell, les Golden Knights de Vegas.

Une collaboration de Mathieu Bouchard