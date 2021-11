Alex Ovechkin atteint un grand plateau dans cette victoire contre le Canadien

Après quelques jours de congés, le Tricolore était dans la capitale américaine ce mercredi soir pour affronter Alex Ovehckin et les Capitals. Commun à la majorité des matchs cette saison, ce fut une soirée difficile pour la troupe de Dominique Ducharme, qui s’est incliné par la marque de 6-3.

Le gardien Jake Allen était de retour en uniforme pour Montréal, lui qui était blessé en raison de son dur contact avec Dylan Larkin dans un duel contre les Red Wings. Cependant, la soirée de travail du numéro 34 laisse à désirer, avec six filets accordés en seulement 34 menaces.

Si on se devait de souligner des points positifs dans le coin montréalais, on pourrait parler du duo Artturi Lehkonen et Jake Evans. Les deux attaquants totalisent sept points dans ces deux derniers matchs et deux points chacun leur sont ajoutés dans cette rencontre à Washington.

De plus, le jeune Cole Caufield a marqué son premier but de la saison, lui qui a visiblement manqué de confiance, après une séquence recrue de rêve l’an dernier. Ce n’était qu’un deuxième point pour lui à Montréal, pour 2021-2022, mais il s’agit d’un de ses bons matchs de la saison jusqu’ici. On parle donc d’un pas dans la bonne direction.

En ce qui concerne Alex Ovechkin, il n’a jamais caché qu’il adorait affronter le CH. Surtout que le Centre Bell figure parmi ses amphithéâtres préférés à travers la LNH. Ceci dit, celui qu’on surnomme « The Great 8 » s’est amusé comme un fou dans ce gain convaincant des Caps.

Le meilleur buteur de notre génération, voire de l’histoire a plutôt joué un rôle de passeur, ce 24 novembre, alors qu’il a comptabilisé trois mentions d’aide. Celles-ci ne lui ont pas seulement aidé à demeurer dans les sommets des pointeurs du circuit, elles lui ont également offert une fiche très honorable.

Lui qui n’est pas en manque de grandes mentions figure désormais à côté de Guy Lafleur, parmi les meilleurs pointeurs de l’histoire de la LNH. Ses 1353 points le placent à côté du « Démon blond » au 27 e rang.

Il reste encore cinq saisons au récent contrat du légendaire russe, donc il dépassera sans doute Lafleur en bien d’autres d’ici là dans ce chapitre. Dans une autre défaite du Canadien, on peut tout de même être impressionné des incroyables prouesses qu’offre encore Ovechkin, qui rappelons-le, est âgé de 36 ans.

En collaboration avec Mathieu Bouchard