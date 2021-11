Une nouvelle ère se confirme à Montréal

Les rumeurs étaient senties depuis un moment déjà, mais le départ de Scott Mellanby confirmé samedi a fait l’effet d’une bombe, qui annonçait sous peu le départ d’autres collèges à la haute direction. Dans ce dimanche ensoleillé, les rumeurs n’en étaient plus et tout s’est confirmé.

Le DG Marc Bergevin, en poste depuis 2012, le DG adjoint Trevor Timmins, en poste depuis 2003 et Paul Wilson ont été relevé de leur fonction, le tout a été annoncé dans l’après-midi de dimanche. C’est la fin d’une époque à Montréal alors que ce sont ces hommes, qui ont bâti l’équipe que l’on connait actuellement, durant une génération entière.

Les détails concernant les remplaçants n’ont pas encore été élaborés, mais le moins qu’on puisse dire, c’est que Bergevin aura laissé un héritage en or à son successeur. Le CH a droit à de bons espoirs et de bonnes monnaies d’échange pour construire une équipe de qualité dans les années à venir. Il s’agira de savoir qui sera responsable de le faire et ces détails suivront.

En collaboration avec Mathieu Bouchard-Racine