Comment vas-tu ?

Est-ce facile pour vous d’aborder le sujet des problèmes de santé mentale?

Comment vas-tu ? Bien souvent, nous pouvons poser cette question plusieurs fois par jour. Certaines fois, nous questionnons les autres par simple réflexe ou encore par automatisme. Parfois peut-être, vous êtes réellement intéressé à savoir comment l’autre se porte. D’autres fois, cela peut aussi être une forme de politesse.

Mais après avoir posé la question, écoutez-vous réellement la réponse? Observez-vous le non verbal de la personne à qui vous posez la question? Espérez-vous que la personne vous dise oui? Et puis, que ferez-vous si elle vous dit : « Bien honnêtement, ça ne va pas bien. » ?

Et lorsque qu’on vous pose cette question, répondez-vous de façon superficielle ou bien vous vous permettez d’exprimer comment vous vous sentez réellement (que ce soit le bonheur ou pas…)

De plus en plus, le sujet de la santé mentale est présent dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. Nous abordons l’importance de demander de l’aide pour soi, mais aussi d’être attentif aux autres. Concrètement, vous sentez-vous outillé pour prendre soin de vous? Avez-vous les ressources nécessaires pour être présent pour celui qui vous dira que cela ne va pas ?

Lorsque quelqu’un dit avoir le rhume, nous avons tous et chacun nos trucs pour diminuer les symptômes et mieux se porter. De la même manière, nous avons tous une recette qui nous permet de garder un moral assez stable et un fonctionnement dans notre vie. Alors comment aider et soutenir l’autre, lorsqu’il va moins bien si chacun a sa recette ? Un ingrédient essentiel dans cette situation est de faire preuve de respect, d’écoute et de non-jugement envers l’autre. Pour ce faire, nous croyons qu’il est important d’avoir des connaissances justes qui permettront d’abaisser certains préjugés ou stéréotypes qui peuvent être véhiculés.

Deux outils disponibles pour vous aider

Notre fédération, Le Réseau Avant de Craquer a réalisé un documentaire portant sur la réalité des jeunes adultes vivant avec un proche atteint d’une maladie mentale. Vous pouvez y voir des témoignages de trois jeunes; Dave, Marie et Joany, qui ont vécu cette réalité. Ils ont pu en retirer chacun de la résilience face aux défis qu’ils ont eu à surmonter.

Bon visionnement ! youtu.be/c9ubiPWzYqY

Le Réseau avant de Craquer a aussi produit un guide pédagogique pour accompagner le documentaire et il « vise justement à vous permettre d’ouvrir le dialogue autour de la réalité des jeunes qui accompagnent une personne vivant avec un problème de santé mentale ».

Guide pédagogique : https://www.avantdecraquer.com/.../guide-pedagogique.../

Le guide pédagogique aborde de nombreux sujets. Par exemple, il permet de comprendre qui sont ces jeunes vivant avec des proches atteints de maladie mentale. Il peut aussi vous aider à mieux connaître et comprendre la gestion des émotions que ce soit la colère ou la culpabilité. D’autres sujets tels que la codépendance, la communication saine, la résilience ou le rétablissement sont abordés. Finalement, le guide contient un coffre à outils et une section qui permettent de démystifier certains préjugés.

D’une part, l’écoute de ce documentaire peut vous permettre de mieux comprendre la réalité vécue par certaine personne. D’autre part, la lecture de certaines sections du guide peut vous aider à ouvrir la discussion avec les gens qui vous entourent sur la santé mentale ou tout simplement vous fournir un coffre à outils personnel.

Sachez que vous pouvez nous contacter si la lecture du guide ou l’écoute du documentaire suscitent des réactions ou questionnements de votre part. Notre équipe est disponible pour offrir écoute, soutien et information, quelle que soit la réalité que vous vivez avec un proche atteint de maladie mentale.

Sabrina Lapointe, B.A. en psychoéducation

Intervenante Le Sillon