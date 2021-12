Une première en deux semaines pour Montréal

Ce jeudi soir, le Canadien de Montréal recevait les Flyers de Philadelphie au Centre Bell. La troupe de Dominique Ducharme a réussi à s’emparer de la victoire, mettant fin à une séquence de huit défaites de suite. Ce qui est particulier, c’est que ce n’est même pas le facteur le plus incroyable de la soirée.

Pour une première fois depuis le début de la saison, le Centre Bell n’a pu recevoir aucun partisan dans les estrades. La Santé publique du Québec a recommandé cette mesure préventive, quelques moments avant de voir le premier ministre François Legault et ses collègues annoncer des restrictions sanitaires supplémentaires à l’aube du temps des fêtes.

Si on se concentre sur le point de vue du hockey, on a eu droit à un excellent spectacle sportif, qui exceptionnellement était exclusif aux réseaux de diffusion en ligne. Le CH tirait de l’arrière 2-1 contre la formation de la Pennsylvanie, mais a réussi à l’emporter par la marque de 3-2 en tir de barrage, grâce à un but de Jonathan Drouin, seul filet marqué dans les fusillades.

Après avoir avoué que le gardien Jake Allen jouait trop de matchs pour ses capacités, Dominique Ducharme et le Tricolore ont fait appel au gardien Cayden Primeau du Rocket de Laval pour défendre la cage des siens. Le prometteur gardien de but jouait son troisième match de la saison dans l’uniforme montréalaise et a capitulé avec une première victoire.

Il a stoppé un total de 37 tirs, en plus de priver les gros canons des Flyers, notamment Claude Giroux et Sean Couturier, de s’inscrire au pointage. Sous l’angle devant Primeau maintenant, les joueurs québécois du Canadien ont encore une fois mené l’équipe au chapitre des buts.

L’attaquant Laurent Dauphin a marqué et en est désormais à un troisième point en autant de matchs. Outre Jonathan Drouin qui a capitulé en fusillade, le défenseur David Savard a également inscrit son septième point de la saison, ce qui lui permet de dépasser sa marque offensive de l'année dernière avec 23 matchs de moins.

Par ailleurs, on remarque également que les joueurs du Canadien qu’on trouve sur le marché des transactions ont pu prendre de la valeur, dans cette belle victoire. Le Finlandais Artturi Lehkonen a marqué le premier but des siens, un filet préparé d’abord par Brett Kulak. Le défenseur Ben Chiarot a pour sa part récolté une passe sur le but de Dauphin. On parle effectivement de trois joueurs de l’organisation, qu’on risque fortement de voir quitter d’ici la date limite des échanges en février prochain.

La prochaine rencontre est prévue samedi soir contre les Bruins de Boston. Cependant, la formation ennemie du Tricolore est actuellement attaquée de façon sévère par le coronavirus. Là-dessus, Jonathan Drouin a confié après la rencontre de jeudi qu’il n’était pas à l’aise de voir l’équipe du Massachusetts traverser les frontières avec la présence intégrante du virus à l’intérieur de l’alignement. Les détails suivront pour voir si le duel entre les deux rivaux éternels aura bel et bien lieu.