Un match peu intéressant, qui est devenu l’un des plus beaux de la saison

Les uniformes étaient les mêmes, mais les absences étaient considérables des deux côtés. Les deux finalistes de la coupe Stanley s’affrontaient dans l’État floridien, ce mardi soir. Le Canadien et le Lightning ont fait face avec de nombreuses absences en raison des blessures, mais également des cas de COVID-19.

Le problème était plus important du côté du Canadien, alors qu’un maigre total de quatre joueurs dans la formation gagnant un salaire supérieur à un million de dollars étaient présents. Dès la deuxième unité offensive, les joueurs du Rocket de Laval se sont invités dans la partie.

Cela dit, rien d’excitant n’était annoncé, dans ce match mettant fin à un congé forcé de près de deux semaines. Or, une joute rassemblant peu de joueurs d’envergure est devenue un moment mémorable de la saison du Tricolore.

Effectivement, ce sont les jeunes membres du Rocket, qui ont guidé la troupe de Dominique Ducharme contre les Bolts. Rapidement, le jeune Lukas Vejdemo a marqué son deuxième but en carrière et son premier de la saison. C’était 1 à 0 pour le bleu-blanc-rouge.

Par contre, Braden Point a ramené Montréal à la réalité avec deux buts consécutifs. Il a donc fallu attendre en deuxième période pour assister au plus beau moment de la soirée. Natif de Jonquière, le Québécois Rafaël Harvey-Pinard jouait son premier match dans la Ligue nationale et il en a profité pour marquer son premier but.

Son collègue de Laval Corey Schueneman l’a aidé, avec lui aussi, un premier point à son match baptême dans la meilleure ligue de hockey au monde. On parle peut-être de l’un des plus beaux moments de la saison, rien de moins. Le défenseur Kale Clague a imité le Québécois, avec son premier filet dans le circuit Bettman.

On peut également souligner avec fierté la présence de neuf Québécois sur la patinoire, dont six portaient l’uniforme montréalais. Alex Killorn, Mathieu Joseph et Maxime Lagacé ont été d’importants visages du Lightning dans cette rencontre, alors que Jonathan Drouin, Rafaël Harvey-Pinard, David Savard, Cédric Paquette, Alex Belzile et Samuel Montembault ont à leur façon, défendu avec honneur le chandail visiteur.

Question de rester dans le thème, David Savard et le quatrième membre du Canadien à marquer son premier de la saison, pour donner les devants au CH contre son ancien club.

Pour une rare fois, on a eu droit à un duel de gardiens du Québec, avec Montembault et Lagacé. Malheureusement, Lagacé a remporté cette bataille, en donnant la victoire au Lightning 5-4. Corey Perry a créé l’égalité à la fin de la troisième période et Ondrej Palat a donné la victoire aux siens en prolongation.

L’objectif ultime n’a pas été atteint, le Tricolore s’est une fois de plus incliné. Par contre, vu les attentes peu importantes, pour le reste de la saison, il s’agit d’un excellent match dont les partisans ont eu la chance d’assister. Il y en faudrait plus, comme celui-là, pour le reste de la campagne.