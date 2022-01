Le CH s’incline contre les autres derniers

Après une défaite crève-cœur en Illinois contre les Blackhawks, la troupe de Dominique Ducharme s’est rendu loin dans le sud-ouest, pour affronter les Coyotes de l’Arizona, ce lundi après-midi.

C’est donc un duel entre les 31e et 32e rangs dans la LNH et son issu déterminait lequel prendrait l’avant-dernier rang du circuit. La rencontre a bien mal commencé, alors que Travis Boyd et Johan Larsson ont donné l’avantage en double aux Coyotes.

Réclamé au ballotage la semaine dernière, Rem Pitlick a marqué son premier but dans l’uniforme bleu-blanc-rouge. Le Québécois Jonathan Drouin a obtenu deux mentions d’aide, dont un sur ce filet, qui a réduit l’écart 2 à 1.

Ryan Poehling a peut-être marqué pour réduire la marque à 3-2 en faveur de l’Arizona, c’était 4-2 la marque après quarante minutes de jeu. La marque s’est ensuite amplifiée à 5-2, après un but des Coyotes en filet désert.

Avec ce revers peu flatteur, Montréal nage encore plus profond au dernier rang des 32 équipes de la LNH. Les Coyotes, étant les autres derniers, se sont distancés de trois points, dans cette victoire bonne pour André Tourigny et ses hommes de Glendale.

Il s’agit d’une sixième défaite consécutive pour Nick Suzuki et sa bande. La prochaine rencontre du Tricolore est donc prévue ce mardi soir, 18 janvier contre les Golden Knights de Vegas, un premier match au Nevada depuis la mémorable victoire en séries l’été dernier.