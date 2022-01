Une première en 2022 pour le Tricolore

Ce 18 janvier 2022 est une date importante à insérer au calendrier du Canadien de Montréal. En effet, c'est le début d'une nouvelle ère dans l'organisation, avec l'embauche de Kent Hughes pour remplacer Marc Bergevin au poste de DG.

Ironiquement, on pourra dire que le CH a remporté 100% de ses matchs sous la gestion de l'ancien agent de Patrice Bergeron et Kris Letang. Pendant que la franchise de Geoff Molson a tranché pour son nouveau directeur général, la troupe de Dominique Ducharme était à la recherche d'une première victoire en 2022.

C'est chose faite, alors que Nick Suzuki et sa bande ont humilié les Stars à leur domicile au Texas. La première étoile est pleinement méritée pour Samuel Montembault, auteur de 45 arrêts dans ce gain de 5 à 3.

Outre le gardien québécois, le centre Christian Dvorak s'est illustré avec deux buts, en plus de voir Tyler Toffoli et Nick Suzuki conclure leur soirée de travail avec chacun deux points.

Nick Suzuki et Jonathan Drouin ont également atteint la marque des vingt points cette saison, ils sont les premiers à le faire dans cette uniforme pour 2021-2022.

Le Tricolore a accordé beaucoup de tirs, en plus d'avoir fait preuve d'indiscipline en fin de rencontre. Josh Anderson et Jonathan Drouin ont respectivement écopé de dix et quinze minutes de pénalités, pour quelques différents avec les adversaires en vert.

Or, Montembault a connu une parfaite soirée de travail, lui qui méritera amplement cette deuxième victoire sous l'uniforme de son équipe d'enfance. Il n'y a pas de matchs parfaits, mais celui-là méritait de se coucher plus tard pour voir le CH l'emporter à Dallas.

La prochaine rencontre du bleu-blanc-rouge ce jeudi 20 janvier contre les Golden Knighs de Vegas. Qui sait, la formation pourrait tenter une première séquence de deux victoire consécutive de la saison?