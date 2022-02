Premier départ raté pour Martin Saint-Louis

Martin Saint-Louis est vu pour plusieurs comme étant une grande source d'inspiration. À 5 pieds, 8 pouces, le hockeyeur a fait un Yoda de lui-même, pour avoir joué 1134 matchs, tout en cumulant 1033 points.

Saint-Louis a été un ancien capitaine du Lighting, médaillé d'or olympique, fantôme du numéro 26 à Tampa Bay et vainqueur de la coupe Stanley en 2004. l'homme natif de Laval n'avait pas besoin d'en ajouter pour attirer toutes admirations des jeunes sportifs de petite taille. Pourtant, il l'a fait.

À la surprise général, Jeff Gorton n'a pas tenu sa promesse de garder Dominique Ducharme pour le reste de la saison. L'entraîneur suppléant à Claude Julien a été démis de ses fonctions, à peine un an suivant son embauche à la tête de l'équipe.

Après cette énorme nouvelle chez le Tricolore, Saint-Louis a commencé durement son premier match en carrière derrière un banc de la LNH. Les Capitals de Washington rendaient visite au Centre Bell et encore là, ce n'était guère convaincant.

Pour Cole Caufield, il s'agissait personnellement d'une bonne soirée. En admiration devant son nouvel entraîneur, il a marqué un superbe but, et même un second, refusé en raison d'un hors-jeu. Pour les autres en bleu-blanc-rouge, l'histoire s'est répété.

Washington pourra quitter le Québec avec deux points supplémentaires au classement, alors que la rencontre s'est terminée par la marque de 5-2.

Encore une fois, le jeune Cayden Primeau a connu une rencontre à oublier. Quatre buts cédés en 14 menaces, c'est une autre soirée de travail difficile pour le morale et la confiance du jeune cerbère.

Si l'effort dans ce match était supérieur à deux jours plus tôt, le résultat demeure lamentable. Dans cette fin de semaine du Super Bowl, la troupe de Martin Saint-Louis reçoit les Blue Jackets et les Sabres, les samedi et dimanche. On verra vite si l'ancienne vedette des Bolts fera une différence pour d'autres joueurs que le jeune Caufield.