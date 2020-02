Le Cégep Beauce-Appalaches, hôte de la finale régionale de Cégeps en spectacle

Voir la galerie de photos

Le Cégep Beauce-Appalaches sera l’hôte de la 41e édition de la finale régionale de Cégeps en spectacle, le 14 mars prochain. Saint-Georges accueille une fois aux dix ans cet évènement à grand déploiement. Il rassemblera les gagnants des finales locales des 11 cégeps de la grande région de Québec.

« C’est une opportunité importante. J’étais à la finale locale et au début on présente tous ce que Cégeps en spectacle a comme impact sur les gens. On voit défiler le nom de tous les artistes qui ont passé par là. C’est remarquable ! Pour nous c’est une opportunité pour les étudiants et la population pour voir un spectacle de qualité de niveau professionnel », mentionne, le directeur général du Cégep de Beauce-Appalaches, Pierre Leblanc.

Rappelons que le CBA avait reçu pour la dernière fois la finale régionale en 2009. Lors de cette soirée, deux gagnants seront couronnés. Chacun d’eux méritera une bourse de 750 $ et le privilège de participer à la finale nationale qui aura lieu au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne le 25 avril 2020.

Les talentueux représentants du Cégep Beauce-Appalaches

Le 29 janvier dernier, le jury de la finale locale avait choisi comme représentants de l’établissement Déreck Boudreault-Drouin et Olivier Fortier. Ce duo de comédiens avait présenté une pièce dramatique originale qui traite de la maladie mentale. Toute la salle avait pu ressentir toutes les émotions véhiculées durant le numéro « Quel est ton nom ? ».

« Cégeps en spectacle, ça fait des années, c’est la 41e édition cette année et permet à chaque année de mettre en lumière, de mettre en valeur une multitude d’artistes de la relève dans des disciplines artistiques variées », indique Marie-Andrée Boucher, administratrice du RIASQ.

Un jury composé que de Beaucerons

Les membres du jury sont tous originaires de la Beauce et proviennent de divers horizons du monde artistique. À ce jour, trois jurys ont confirmé leur présence. Il s’agit de Dina Gilbert, chef d’orchestre, directrice artistique et musicienne, Johanne Bolduc, enseignante en musique et directrice de chœur et Alexandre Fecteau, auteur, metteur en scène et directeur artistique. Deux autres personnes se joindront prochainement à ce panel de juges.

Numéro spécial

Les spectateurs pourront profiter d’un numéro spécial durant la délibération du jury. Les auteurs-compositeurs-interprètes beaucerons Pierre-Hervé Goulet et Laurence Castera se produiront sur scène. Ils seront accompagnés du même groupe de musiciens et mixeront leurs performances. De plus, ils serviront de mentor aux participants.

« Nous tenions à mettre en lumière des artistes de chez nous pour le numéro hors concours. Il s’agit aussi d’une occasion unique pour nos étudiants de travailler aux côtés de ces artistes locaux qui ont des parcours singuliers », souligne Julie Beaudoin, responsable du socioculturel.

D’ailleurs, les deux artistes étaient présents à la conférence de presse et Laurence Castera a fait une prestation devant tous les gens présents.

Une équipe d’animation locale

L’équipe d’animation qui avait tant plu au public durant la finale locale sera de retour avec Dominique Bolduc, Pierre-Yves Grondin, Ève Morin et Katherine Roy. Les comédiens s’assureront de la liaison entre les différents numéros.

Deux jours pour les participants

Le spectacle se déroulera bien le samedi soir, mais les participants auront une rencontre artistique qui s’échelonnera sur deux jours. Ils arriveront à Saint-Georges le 13 mars et pourront bénéficier d’une formation artistique interactive offerte par Harold Gilbert.

« Cette formation permettra aux artistes de tisser des liens entre eux tout en les faisant sortir de leur zone de confort », mentionne Mme Beaudoin.

Billets en vente

Dès à présent, les gens peuvent se procurer les billets au local C-159 du Cégep Beauce-Appalaches et en ligne sur leur site internet. Il sera possible d’acheter des billets le soir de l’évènement à la Salle Alphonse-Desjardins.

