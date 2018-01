Quand perdre son cellulaire mène à trouver l’amour…

Il arrive souvent à Keeley d’être dans la lune. Comme ce soir-là où elle a échangé son cellulaire avec celui de quelqu’un d’autre. En tentant de récupérer son téléphone, l’adolescente fait la rencontre d’un petit con hautain qui se paie sa tête et qui la drague sans aucune retenue. Bien qu’elle trouve que son interlocuteur ait la tête enflée, en apprenant à le connaitre, elle le trouve charmant et aime bien son humour. Alors, quand le temps est venu de se rencontrer pour échanger les cellulaires, Tavin, le garçon mystérieux, frappe Keeley droit au coeur et la laisse sans mots. Même si un lien très fort les uni, il y a un hic. Ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’ils s’engagent dans une relation complexe où se mélangent vérités, mensonges, football, la fraternité et la rivalité.

Je dois vous avouer un truc : j’ai cru détester ce livre. Dès le début de ma lecture, je me suis sentie plongée dans un roman déja-vu, que je n’avais malheureusement jamais terminé tellement il m’exaspérait. Tavin me faisait serrer les dents, à cause de son vocabulaire tellement exagéré et dragueur alors que Keeley ne me faisait ni chaud ni froid… MAIS en continuant ma lecture, un peu après le 1/4 du livre, j’étais enthousiaste d’avoir cette romance entre mes mains. En fait, j’ai dévoré le reste de ma lecture! L’intrigue qui plane autour de « qui est Tavin » est alléchante. Apprendre à connaitre toutes les parties de lui m’a fait beaucoup plaisir. Et Keeley est tout sauf ennuyante, en fin de compte! Leurs échanges ont évolué vers des conversations matures et sensibles, et c’est ce qui m’a le plus plu!

Les difficultés que rencontre la jeune fille face à son frère jumeau sont énervantes, parce qu’au fond, qui est vraiment dans la mauvaise position? Donnez-moi votre avis si vous l’avez lu! C’était inquiétant de voir les hauts et les bas de la relation entre Keeley et Tavin, Keeley et Zach, et Zach et Tavin… J’étais intriguée de voir le dénouement de l’histoire, je suis une éternelle romantique! Au final, j’ai passé un moment très agréable en compagnie de Textrovert et je le recommande à tous ceux qui aiment les histoires d’amour un peu complexes mais tellement charmantes!

Merci énormément à mon partenaire Michel Lafon Canada pour l’envoi!





