Pour Noël cette année, offrez des cadeaux qui ont du sens! (partie 1)

Avec la vie qui va trop vite pour la plupart d’entre nous, je vous propose un moment de réflexion avec cette question : Qu'avons-nous le goût d'offrir ou de s'offrir vraiment cette année pour Noël?

Une chose est sûre, plus j’avance (ou vieillis…) plus je ressens l'importance à donner du sens dans tout ce que je fais. Tout d’abord, que pensez-vous des thématiques et idées suivantes pour répondre à la question précédente?

Offrir le bien-être.



Encourager le commerce local.



Choisir des produits sains pour la santé avec des ingrédients purs.



Proposer des activités pour passer du temps avec la ou les personnes aimées.

Pourquoi ne pas passer les fêtes de façon plus minimaliste cette année? Apporter davantage le côté humain que commercial ne serait-il pas l’essence de cette période?

Je vous propose une série de 2 articles pour vous encourager à donner encore plus de sens pendant cette période des fêtes.

MES COUPS DE CŒUR DU MOMENT

Comme je le dis souvent : «Chaque maison devrait avoir un diffuseur.» surtout avec ce temps froid, nous n’aérons pas notre maison autant qu’à l’été et la diffusion apporte plusieurs bienfaits, cela :

Remplit la maison d’une bonne odeur.



Offre une ambiance chaleureuse et de détente.



Procure des effets thérapeutiques positifs sur le corps : peut aider à dégager les voies respiratoires, augmenter le système immunitaire et avoir un effet sur l’humeur.



Assainit l’air ambiant.



Humidifie un peu la pièce.

En plus, il existe une panoplie de design qui permet d’enjoliver votre décor et vous pouvez vous amuser à faire toutes sortes de mélanges. En voici quelques-uns qui apporterons une touche de douceur et de bien-être dans votre maison :

Pour un p’tit regain d’énergie :

4 gouttes de tangerine ou d’orange sanguine

4 gouttes de menthe poivrée

2 gouttes de romarin (facultatif)

Pour la détente :

3 gouttes de lavande vraie

2 gouttes de sapin baumier

3 gouttes d’orange sanguine

Pour purifier l’air :

3 gouttes d’eucalyptus radié

3 gouttes de citron

3 gouttes de sapin baumier

Pour les gouttes, vous pouvez ajuster selon votre ressentis et surtout, votre odorat!

INITIEZ VOS PROCHES AUX HUILES ESSENTIELLES POUR LES MAUX DU QUOTIDIEN!

On encourage beaucoup une alimentation saine car c’est important pour une vie en santé et vous savez quoi? Prendre soin de soi avec des produits purs est selon moi aussi important pour un bien-être au quotidien. «Vivre avec la nature» jour après jour nous montre à quel point elle est puissante et à quel point notre corps l’accueil toujours à bras ouvert!

Avec cette pharmacie naturelle (voir photo plus bas), l’utilisation des huiles essentielles n’a jamais été aussi simple! Que ce soit pour les maux de tête, pour améliorer le sommeil, le focus, la concentration, l’énergie, etc, il y a une solution à tout! Comme plusieurs, j’adore cette collection créée par La fleur de vie & les huiles sacrées qui travaille avec les produits de Zayat Aroma! Vous encouragerez triplement le commerce local!

Telles que ces créations le proposent, j’aime beaucoup utiliser les huiles essentielles en synergie; Lorsque l’on mélange des huiles simples ensembles ont vient tout simplement amplifier les propriétés de chacune d’elles et cela rend les fonctions du mélange très efficace!



À demain, pour la suite ♥ !

Kathrine