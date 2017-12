Pour Noël cette année, offrez des cadeaux qui ont du sens! (partie 2)

Pour la deuxième série d’inspiration, voici quelques découvertes qui pour moi sont remplis de sens!

De nos jours, offrir des soins pour le corps aux ingrédients purs est maintenant devenu plus accessible. Beaucoup de nos belles entreprises artisanales québécoises offrent une multitude de produits sains, écologiques, abordables et en lien avec la nature.

Que ce soit pour un spa maison, un moment entre filles, entre amis ou en famille, il est possible de trouver toutes sortes de beaux produits «bon pour la santé». Des produits qui alimentent nos vies : sel de bain relaxant et nourrissant, savon hydratant, synergies détente à diffuser, vernis à ongle non-toxiques, baumes pour les mains, et bien d’autres encore…

DES ACTIVITÉS POUR SE RASSEMBLER.

Pourquoi ne pas vous amuser à faire vos propres produits? Sur table mettez différentes huiles essentielles (vos préférées), de l’eau distillée, des petits entonnoirs, des vaporisateurs, des applicateurs à bille, de l’huile de coco fractionnée, de l’alcool 90 ou vodka (vous pouvez ajouter des shooters….!!!) et avec tout ça, chacun pourra se réjouir de faire ses propres créations.

Voici quelques des suggestions… avec un brin d’humour (vous pouvez les faire imprimer et les laisser sur la table!) :



PU PU

Vaporisateur d’ambiance super «fafa».

Remplissez votre flacon d’eau distillée (laissez juste assez de place pour pouvoir y mettre des huiles)

Ajoutez quelques gouttes d’huiles essentielles que vous aimez. (les gouttes varient selon la grosseur du flacon mais pour 2 oz, vous pouvez en mettre environ une trentaine).

Vous pouvez vous inspirer des mélanges de l’article précédent.

Puisque les huiles essentielles flottent sur l’eau, toujours agiter avant l’utilisation et hop!

Anti-swign

Déodorant.

Dans un récipient du type vaporisateur, mélangez: (les quantités sont pour des 2oz)

10 à 15 gouttes de Sauge sclarée

10 à 15 gouttes de Palmarosa

5 à 10 gouttes d’Ylang-Ylang ou de ciste

Remplir la bouteille d’alcool 90 degrés ou de vodka.

ou

10 à 15 gouttes de Lavande vraie

10 à 15 gouttes de Sapin baumier

5 gouttes de Sauge sclarée

Remplir la bouteille d’alcool 90 degrés ou de vodka.

Bye les microbes

Nettoyant tout usage.

Dans un récipient du type vaporisateur, mélangez: (les quantités sont pour des 16oz)

2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

4 cuillères à soupe de vinaigre blanc (ou alcool 90)

1 cuillères à thé d’huile essentielles de votre choix ce pourrait être pamplemousse ou orange, citron, menthe, etc.)

Remplir la bouteille d’eau chaude.

Lendemain de veille

Applicateur mal de tête & pour te «pimper» l’humeur un peu.

Dans un récipient du type applicateur à bille, mélangez : (les quantités sont pour des 10 ml)

20 gouttes de menthe poivrée

20 gouttes d’orange sanguine

Remplir le reste du flacon avec de l’huile de coco fractionnée.

J’veux pas pogner ta grippe

Applicateur pour augmenter ton système immunitaire.

Dans un récipient applicateur à bille, mélangez : (les quantités sont pour des 10 ml)

20 à 30 gouttes de mélange protecteur

Remplir le reste du flacon avec de l’huile de coco fractionnée.

ou

4 à 6 gouttes de mélange Protecteur

4 à 6 gouttes d’origan

4 à 6 gouttes de melaleuca (Arbre à thé)

4 à 6 gouttes d’encens

6 à 8 gouttes citron

Remplir le reste du flacon avec de l’huile de coco fractionnée.

Notez bien que ceci est une sélection personnelle puisqu’il existe une multitude d’autres recettes pour chaque thème. Il est aussi important de faire des cutanés avant toute application, utilisation de vos DIY.

Et si vous êtes ultra motivé, vous pouvez vous procurer de petits moules à chocolat ainsi que du chocolat à faire fondre et les aromatiser d’huiles essentielles. Voici ceux que j’ai déjà faits :

Chocolat noir à la menthe poivrée.

Chocolat au lait à l’orange.

Chocolat blanc à la lavande.

Lorsque vous avez fait fondre le chocolat (environ une bonne tasse) ajoutez-y 1 à 2 gouttes d’huiles essentielles seulement, gouttez, et ajustez selon votre goût. Je vous suggère un goût subtil car trop prononcé risque de ne pas être agréable.

-

J’espère vous avoir inspiré! Sachez que tous ces coups de cœur sont accessibles chez PUR.

Bons préparatifs! Amusez-vous, profitez de ceux que vous aimez et n’hésitez pas à leur dire!!



Awh oui… au cas où vous l’auriez oublié, prenez bien soin de vous!

Kathrine