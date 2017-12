Faire stériliser son animal - l'histoire de Yuki

Un monitoring anesthésique fut mis en place, permettant de suivre sa fréquence cardiaque, son oxygénation sanguine, sa pression artérielle, sa température corporelle ainsi que son taux de gaz carbonique inspiré et expiré. Une manipulation du bassin a été effectuée afin de s’assurer de l’absence d’instabilité de l’articulation de la hanche, signe précurseur de dysplasie de la hanche. Un rasage et une désinfection ont été effectués avant que Yuki soit transféré dans la salle de chirurgie, où il fut placé sur un tapis chauffant et une deuxième désinfection fut effectuée. La vétérinaire, munie de casque, masques, jaquette et gants stériles, a placé un champ sur Yuki et a procédé à sa castration à l’aide d’instruments, tous deux préalablement stérilisés à l’autoclave.