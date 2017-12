Mes essentiels du temps des fêtes

Comme les huiles essentielles font partie intégrante de mon mode de vie, j’ai pensé vous partager les essentielles qui feront en sorte que même si j’ai dégusté un beigne de trop, que j’ai embrassé ma cousine enrhumée ou même si je me suis couché trop tard, je m’en sortirai probablement «saine et sauve»!

Le citron jaune, le giroflier, la cannelle de chine (cassia), l’eucalyptus officinal et le romarin à cinéol seront mes meilleurs alliés pour m’assurer de n’attraper aucun microbe. C’est pourquoi mon applicateur Immunité est toujours mon numéro un pour aider mon système immunitaire à garder le cap.

Le temps des fêtes est l'occasion des rassemblements et souvent, nous nous retrouvons autour de bons et copieux repas, de boissons en abondance et d’autres délices... Lorsque j’anticipe un excès, je sors la menthe poivrée de mon sac : une ou deux gouttes dans mon eau accompagnent une digestion en douceur.

De plus, si cette dernière n’est pas assez, j’aime bien masser mon ventre avec un mélange d’estragon, de gingembre, de menthe poivrée, de genévrier, de fenouil doux, de lemongrass, d’anis vert et de patchouli. Mon mélange Bedon rond est vraiment parfait pour ça!

Avec toutes les soirées des fêtes, il en résulte souvent d’un manque de sommeil qui se traduit généralement par une absence d’énergie et d’un mal de tête… Ma menthe poivrée est encore là! Vous comprendrez pourquoi j’en ai toujours dans ma bourse!

Cependant, pour un maximum de résultats, me concernant, j’aime bien mélanger la menthe poivrée à de l’orange et de l’encens que je respire et appose sur mes points de pulsion. Cela me donne un regain de vitalité. Pour ma tête, je mélange la menthe poivrée à la lavande et j’en applique sur mes temples et le centre de mes sourcils où je fais un léger massage circulaire. Le tout, accompagné d’un petit repos et de bon air frais, c’est l’idéal.

Il y a également des applicateurs conçus spécialement pour ça, ils se nomment Pop et Coco. Avec la menthe poivrée, le citron jaune et l’orange sanguine (pour Pop) et la marjolaine à coquille, l’olivier (absolu), la matricaire, la tanaisie annuelle, l’hélichryse italienne, l’ylang ylang, la menthe poivrée, le camphre blanc et la gaulthérie couchée (pour Coco) ces derniers forment un duo parfait pour les lendemains de veille.

Je vous laisse en vous disant ce que je dis souvent : les huiles essentielles seront vos meilleures alliées si vous acceptez d'harmoniser votre mode de vie avec elles.

Donnez-vous de l’amour et écoutez ce que votre corps vous dit, il vous parle sans cesse de votre vraie nature.



Joyeuses Fêtes, douceurs et bienveillance à vous tous

Kathrine