Des filles modèles… Peut-être!

Rien ne va plus chez Laura et Marie-Douce… c’est la catastrophe au retour au Québec! Malgré que la paix soit faite entre les deux nouvelles soeurs, Marie-Douce se retrouve au centre de l’attention durant la rentrée scolaire. Sa rencontre avec le beau Harry Stone n’est pas passée inaperçue! Celle qui voulait se fondre dans le décor devra essayer de survivre à cette dose énorme de potins qui circule sur elle. Laura tentera du mieux qu’elle peut pour protéger sa soeur des rumeurs et du trop plein d’émotions qui vient avec. En plus de ça, Lucien revient dans le décor et c’est la cerise sur le sundae! Les histoires d’amour, l’amitié, la popularité… Ça se complique pour les filles modèles!

Plus je lis cette série, plus j’aime ce que je retrouve dans ces livres. Ce sont des personnages colorés, attachants et surtout, de plus en plus matures que l’on retrouve dans chacun des tomes. On peut voir une grande amélioration quant-au comportement de Laura du premier livre à ce troisième Les filles modèles : SOS Cendrillon. Mais attention : elle ne perd pas son fort caractère! Même si au début j’avais de la réticence face à sa personnalité, aujourd’hui j’apprécie beaucoup ce qu’elle devient et à quel point elle se développe vite! L’autre, Marie-Douce, même si sa bulle est énorme et que c’est une jeune fille réservée, j’aime qu’elle s’ouvre peu à peu comme une fleur, malgré sa fragilité. La chicane a laissé place à l’amour et à l’écoute pour que les deux filles fassent une équipe du tonnerre!

Marie Potvin nous montre encore que l’adolescence est une période pleine de hauts et de bas au travers des histoires drôles et excitantes. Si vous ne connaissez pas encore la série Les filles modèles, il est temps de vous mettre à sa lecture au plus vite! C’est une lecture accrocheuse et authentique dans laquelle vous vous laisserez aller et vous rirez un bon coup!

Merci beaucoup à mon partenaire, les Éditions les Malins pour l’envoi de ce troisième tome charmant!





