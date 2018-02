Les huiles essentielles et le yoga

J’ai trouvé captivant d’apprendre auprès de Josée Bouchard, professeure de yoga certifiée, qu’il était possible d’unir les effets des huiles essentielles à des positions de yoga afin d’amplifier les sensations positives sur le corps. Je lui ai donc demandé de faire un parallèle «yoga» avec mes synergies du moment : Douceur et Bienveillance qui invite à la paix intérieure et à l’ancrage ainsi que Confiance et Liberté conçut pour contrer le stress et l’anxiété.

Tout d’abord, Douceur et Bienveillance est un applicateur à la fois floral et fruité qui est constitué d’une multitude d’huiles essentielles dont : palmarosa, tangerine, lavande aspic, vanille, bergamote, coriandre et rose de damas. Une synergie subtile et recherchée qui nous transporte dans un état de paix intérieur, de douceur et de bienveillance, tel qu’il porte si bien le nom.

Pour ce qui est de Confiance & Liberté celui-ci est un autre mélange qui nous conduit à son tour dans un univers où tout vous semblera possible. En inspirant, les arômes de géranium, de bois de rose, de lavande, d’encens et de vétiver il nous aide à se souvenir que la peur n’existe pas et qui nous encourage à savourer l'instant présent.

Pour une utilisation plus simplifiée, il est tout de même possible d’avoir des effets semblables en utilisant seulement l’encens. Par contre, de mon côté, j’adore travailler en synergie pour recueillir l’ultime efficacité.

ET EN YOGA...

Pour optimiser ces états d’être en yoga, Josée propose la posture de Balasana qui veut dire «la posture de l’enfant» (voir photo plus bas). Pour un retour au calme et à soi, cette position apporte une sensation de confort et de relâchement. Vous pouvez la faire quand bon vous semble! Il est important de parfaitement allonger sa colonne et de prendre de longues inspirations et expirations.

Comme deuxième alternative «yoga» plus subtile à réaliser tout au long de la journée et sans que vos pairs s’en aperçoivent, Josée vous propose ceci :

Pendant une à deux minutes

Déposez les deux pieds au sol, bien ancrés; La colonne vertébrale longue; Posez les deux mains sur les cuisses; Rétractez le menton légèrement vers l’intérieur; Fermez les yeux; Inspirez en comptant jusqu’à 4 et expirez en comptant jusqu’à 4; Répétez 2 à 3 fois.

Cet exercice tout simple vous permettra de faire le vide et de récolter une nouvelle énergie pour continuer la journée de façon plus posée et sereine.

Encore une fois, prenez plaisir à le faire en tout temps, au besoin!

En passant, si vous désirez en connaître davantage sur le yoga, je ne peux passer sous silence que PUR vous le rend accessible!

Pour participer à la rencontre de ces univers, vous êtes invité à une soirée d’information et à cours gratuit avec Mme Josée Bouchard, professeure de yoga certifiée par nulle autre que Nicole Bordeleau, le mardi 30 janvier prochain dès 19h00 chez PUR.

Kathrine