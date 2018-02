L’effet réel d’une cotisation REER

Le REER peut, dans certaines situations, être un véhicule d'épargne incontournable pouvant procurer des économies d'impôt allant jusqu'à 80% de la cotisation réalisée.

Des sceptiques ? Ce phénomène s'explique pourtant assez facilement.



Le premier effet d'une cotisation REER, et qui est d'ailleurs connu de tous, est la déduction fiscale qu'elle procure. La cotisation permet aux particuliers de réduire leur revenu net et de profiter d'une première économie d'impôt équivalent grossièrement à leur taux d'imposition marginal multiplié par la cotisation réalisée.



Le deuxième effet d'une cotisation REER, et qui est très souvent négligé, est la bonification des mesures sociofiscales. Il faut savoir que le système fiscal canadien est structuré de façon à ce que les ménages à plus faible revenu bénéficient davantage de prestations et de crédits afin de réduire les écarts de richesse. Comme mentionné précédemment, la cotisation permet de réduire le revenu net et c'est sur ce même revenu que de nombreuses allocations et/ou crédits d'impôt offerts par nos gouvernements sont calculés. Ainsi, lorsqu'on cotise à un REER et par le fait même qu'on réduit sur papier le revenu net familial du ménage, il est possible d'observer, entre autres, les changements fiscaux suivants :



- Augmentation de l'allocation canadienne pour enfant (ACE);

- Augmentation du paiement de soutien aux enfants (SE);

- Admissibilité (potentielle) au crédit pour la TPS;

- Admissibilité (potentielle) au crédit d'impôt pour solidarité.



Afin de mieux illustrer nos propos, nous décrirons le cas d'un couple ayant la situation financière suivante :



- Salaire de M. : 42 000$

- Salaire de Mme : 28 000$

- 2 enfants (un seul de moins de 6 ans)

- Frais de garde 9 000$/année dans une garderie non subventionnée

- Le couple décide en février 2018 d'utiliser la marge de crédit hypothécaire pour réaliser une cotisation REER de 25 000$ applicable à l'encontre de leur revenu net de 2017.

- Chacun a suffisamment de droits de cotisation REER non utilisés et la cotisation sera répartie optimalement entre les deux conjoints.

- Le couple a la capacité financière de régler l'emprunt supplémentaire



En effectuant une cotisation REER de 25 000$, le couple bénéficiera d'abord d'une déduction fiscale lui procurant une économie d'impôt de 7 645$, correspondant au premier effet décrit précédemment. Si notre analyse s'arrêtait ici, la pertinence de cette cotisation REER pourrait, selon le cas, être discutable.



Toutefois, en prenant en considération le deuxième effet de celle-ci, il serait pertinent de sauter sur l'occasion. En effet, la réduction du revenu familial de 25 000$ entrainera également les changements fiscaux suivants :



- ACE passe de 7 615$ à 10 990$ (augmentation de 3 375$)

- SE passe de 2 820$ à 3 612$ (augmentation de 792$)

- Crédit pour la TPS passe de 0$ à 854$

- Crédit d'impôt pour solidarité passe de 0$ à 616$



Total des mesures sociofiscales supplémentaires reçu par le couple : 5 637$



En additionnant l'économie d'impôt sur le revenu (effet #1) et les gains encourus du côté des mesures sociofiscales (effet #2), on constate que le 25 000$ de cotisations REER donne droit théoriquement à des encaissements de 13 282$, soit un retour sur investissement de 53,13%. À l'aide de ses encaissements, le couple pourrait, entre autres, utiliser les sommes perçues pour rembourser partiellement l'emprunt ou encore pour réaliser de l'épargne additionnelle.



Il faut noter que les irrégularités fiscales du genre sont principalement observées chez les ménages à faible revenu, mais elles peuvent quand même être rencontrées à l'occasion chez les mieux nantis.



Pour en connaître davantage sur le sujet, je vous invite à consulter les courbes de Claude Laferrière sur le site du CQFF qui illustre de façon éloquente ces aberrations fiscales.

