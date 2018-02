Le Tylénol (acétaminophène) peut être dangereux pour votre chat.

Le saviez-vous ?

Prendre deux comprimés d’acétaminophène pour un mal de tête, un mal de dos, ou autre douleur physique peut parfois nous sembler très anodin ! Si bien que nous serions portés à faire de même pour nos animaux domestiques lorsqu’ils ressentent de la douleur ou ne semblent pas en forme. Saviez-vous qu’une dose aussi petite qu’un quart de tylénol peut par contre s’avérer mortel pour votre chat?

Effectivement, les chats n’ont pas l’enzyme nécessaire au foie pour métaboliser et dégrader l’acétaminophène. L’administration résulte donc en une toxicité hépatique sévère et une destruction des globules rouges, provoquant ainsi de l’anémie.

Lors d’ingestion, votre minou pourrait présenter les symptômes suivants : baisse d’appétit, difficulté respiratoire, vomissement, gencives pâles et abattement allant jusqu’à un état comateux, selon la dose et le laps de temps depuis l’absorption. L’historique suivi d’un examen physique et des analyses sanguines et urinaires guideront votre vétérinaire vers une intoxication causée par l’acétaminophène.

Un traitement rapide doit être instauré afin de décontaminer le système digestif de la portion résiduelle de médication, favoriser l’élimination des éléments toxiques accumulés, supporter le foie et tenter de renverser les dommages lorsque possible.

Veillez à garder vos médicaments toujours hors de la portée de vos animaux et informez-vous auprès de votre équipe vétérinaire des contre-indications possibles pour eux avant de leur administrer des médicaments humains! Vous préviendrez ainsi beaucoup de soucis!



