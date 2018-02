LE PETIT PONT PIÉTONNIER DU RUISSEAU JÉRÔME

J'ai attendu un an avant de publier mon texte sur l'ancien ruisseau Jérôme qui traversait le côté ouest de notre ville. La raison de ce délai est que je souhaitais trouver une photo de cet adorable petit pont qui traversait le ruisseau en question, tout près du foyer du Bon-Pasteur, pas loin du cimetière, que j'aurais incorporée à cette publication parue le 7 janvier dernier. J'ai finalement renoncé à cette idée et j'ai publié sans une telle photo, introuvable. Or voila que je suis enfin tombé cette semaine, par hasard, sur la photo tant recherchée, dans le dossier de photos que Mme Kathleen Rodrigue Lafond. (qui travaillait autrefois à la Banque de Montréal) a cédé à la SHS. C'est elle-même qu'on voit sur la photo, prise probablement au début des années '50. Ce mignon petit pont était situé à l'ouest du Foyer du Bon-Pasteur et fut aménagé à la fin de la construction du Foyer en 1947. Comme le terrain était en pente du côté ouest de ce bâtiment, on y fit du remplissage et on érigea un quai en pierre le long du ruisseau, vis-à-vis le cimetière et tout au long du terrain du Foyer. Et pour faciliter l'utilisation du raccourci qui existait en biais avec la rue Saint-Henri (17e rue), on construisit un petit pont en dos d'âne, qui comptait 4 ou 5 marches à chaque extrémité et qui permettait de traverser le ruisseau. Je suis passé sur ce fameux petit pont en béton des centaines fois dans mon enfance à chaque fois que je me rendais à l'église ou ailleurs dans les parages. Quelle image nostalgique pour tous ceux qui l'ont connu. Il fut détruit en 1970 lorsqu'on a enfoui le ruisseau Jérôme. Même s'il a disparu, il survivra à jamais dans la mémoire de ceux qui y ont circulé autrefois. Photo du fonds de Mme Kathleen Rodrigue Lafond. Texte et recherches de Pierre Morin.