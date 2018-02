Pas facile la vie de Laura…

Le début de l’adolescence n’est pas toujours simple… parlez-en à Laura qui vit sous le même toit que sa mère dépressive et qui connait à peine son père. En plus de tout ça, la jeune fille se retrouve dans une situation catastrophique alors que sa seule et meilleure amie, Camille, se voit contrainte de déménager loin de Laura. Son monde s’écroule. L’adolescente, qui se sent perdue et déchirée, souhaite enfin connaitre son père… mais à quel prix? Sa mère le déteste à mourir. En affrontant sa propre vie, Laura verra qu’en suivant son chemin, les pas mènent parfois où nous devons nous retrouver, même si ça doit être fait d’une manière brutale.

Ahhh petite Laura. Comme j’avais du chagrin pour elle. Déjà que l’adolescence n’est pas une période facile, Laura met tout le poids de la déprime de sa mère sur ses épaules. La jeune fille, très sensible au fait que sa chère maman soit malheureuse, s’engouffre dans quelque chose de similaire. Non seulement doit-elle déjà vivre avec le fait que son père se fout complètement d’elle, mais Laura devra vivre le deuil d’une amitié qui lui tient énormément à coeur. À travers tous ces remous, Laura, tentera de tisser des liens avec un père qui ne la connait pas. Elle essayera, tant bien que mal, d’aider sa mère dans sa passe noire alors que la jeune fille elle-même souffre de l’absence de sa meilleure amie.

Laura est une jeune fille très angoissée, ce qui peut être compréhensible puisqu’elle vient tout juste d’avoir 13 ans et qu’elle souffre de la maladie de sa mère et du silence annuel de son père. Elle gère mal le fait que Camille soit une meilleure amie directe et à l’écoute et n’en peut plus de vivre avec la femme qui lui rend la vie un peu misérable. Au travers tous ces malheurs, Laura aura la chance de recommencer en neuf. Ses questions seront répondues, ses angoisses un peu dissipées et je le souhaite pour elle, que son passage à l’adolescence sera plus léger accompagnée de ceux qu’elle chérit.

Ce roman rend tout à fait justice à la Collection Titan de Québec Amérique, que je remercie grandement pour l’envoi de cette lecture émouvante et attendrissante.





