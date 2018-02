PATINAGE PUBLIC AU PARC BÉLAIR HIVER 1952-1953

Voici une photo qui va rendre nostalgiques les plus de 50 ans de St-Georges: Patinoire extérieure au cours d'un bel après-midi de la saison d'hiver 1952-1953 au fameux Parc Bélair du secteur ouest. L'endroit idéal pour prendre l'air, pour socialiser et pour s'amuser. On y entendait provenant des «hauts-parleurs» de la grande musique comme les valses de Strauss au son de laquelle les patineurs et patineuses s'en donnaient à coeur joie. Il y avait des couples patinant bras dessus bras dessous dans un synchronisme parfait. Remarquez à droite la bâtisse surmontée d'une cheminée, où on pouvait aller pour chausser (ou enlever par la suite) nos patins. À l'intérieur il y avait des bancs tout autour ainsi qu'au milieu sur lesquels on allait se réchauffer pas loin du poêle qu'on chauffait avec du bois d'érable à l'odeur si enivrante. Le responsable fut longtemps Onésiphore Labbé, très gentil monsieur. Je me suis toujours demandé comment il faisait pour tenir dans sa main (manquant un ou deux doigts) des tisons de bois brûlants, ce qu'il faisait à l'occasion pour nous impressionner. Et c'était impressionnant en effet ! Vous vous souvenez de cet endroit ? Photo Rosaire Gamache. Fonds Claude Loubier. Texte de Pierre Morin.