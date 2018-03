Bâtir la maison de vos rêves : pouvez-vous vous le permettre?

Compte tenu de la hausse rapide du prix des maisons ces cinq dernières années, bon nombre de propriétaires démolissent leur maison pour s’en bâtir une nouvelle, plutôt que d’en acheter une ailleurs. Partir de zéro vous permettra peut-être de créer la demeure de vos rêves, mais vous devez d’abord en connaître les coûts. Voici ce que les experts ont à dire à ce sujet.

Trouver le bon emplacement

Dans certaines grandes villes où le prix moyen d’une maison individuelle est d’environ un million de dollars, le lopin de terre idéal pourrait vous coûter une petite fortune. Il pourrait dans ce cas être moins cher de bâtir votre maison à partir d’une propriété existante et d’éviter ainsi de payer une commission et la taxe de bienvenue.

Il peut être plus abordable d’acheter un terrain dans un milieu rural ou une petite ville. Mais si votre terrain est situé dans un endroit éloigné, sans infrastructures existantes, il pourrait y avoir des coûts supplémentaires. Une fosse septique coûtera entre 30 000 $ et 50 000 $, un puits, entre 10 000 $ et 20 000 $, et le raccordement au réseau d’électricité, si les installations sont éloignées, est aussi très dispendieux.

Trouver le style de maison approprié

Une fois le terrain acheté, l’étape suivante consiste à trouver le style de maison qui vous convient. Les règlements de zonage peuvent exiger une certaine distance entre la maison et la limite de la propriété et restreindre la hauteur du bâtiment ou l’emplacement de composantes comme les fenêtres. Vous pouvez faire une demande de dérogation à la ville pour certaines choses.

Il est possible d’acheter des plans types pour environ 1,25 $ le pied carré.

Vous pouvez aussi partir de zéro et faire appel à un architecte. Les honoraires d’architecte s’établissent dans une fourchette de 7,5 % à 15 % du coût de la construction.

Soyez au fait des coûts de construction

Le coût moyen de construction d’une nouvelle maison au Canada est d’environ 200 $ le pied carré. Autrement dit, une maison de 2 000 pieds carrés reviendrait à près de 400 000$.

Le prix peut toutefois monter jusqu’à 300 $ le pied carré, voire davantage, selon l’emplacement du terrain, les matériaux utilisés et l’ajout d’éléments personnalisés à l’intérieur et à l’extérieur.

Le bungalow est ce qu’il y a de plus cher à construire selon un prix fixé au pied carré.

L’excavation, les fondations et la toiture entraînent des coûts élevés, et c’est pourquoi les grandes maisons sans étage sont onéreuses.

Soyez au courant des coûts additionnels potentiels

Si vous avez besoin d’un designer d’intérieur pour choisir les particularités comme les robinets, les armoires, le revêtement de sol, les couvre-fenêtres, les meubles et ainsi de suite, sachez que les honoraires de ces professionnels varient et peuvent être fixes ou horaires. Ils sont habituellement compris entre 100 $ et 200 $ de l’heure.

Le coût de la maison de vos rêves dépend vraiment de ce que vous voulez et de ce que vous pouvez vous permettre. Établissez un budget réaliste, prévoyez les coûts supplémentaires éventuels et obtenez des soumissions fermes et signées. Attendez-vous à des décisions difficiles et à quelques retards avant que votre maison ne devienne réalité. Et confirmez avec un conseiller financier que vous disposez des fonds dont vous avez besoin.

Vous pouvez visitez notre page Facebook (www.facebook.com/Come.Simard.ig)

pour y noter vos commentaires, ce serait très apprécié

Pour créer votre richesse, contactez-moi au

1 418 227-8631 poste 223

come.simard@groupeinvestors.com

Cette chronique, rédigée et publiée par les Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet en planification financière), contient des renseignements de nature générale seulement; son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement. Adressez-vous à votre conseiller financier pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller du Groupe Investors.