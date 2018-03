La Beauce passe en mode Sucré! Et vous?

Tout le monde le sait, le Temps des sucres est un moment de l’année très spécial en Beauce. C’est peut-être parce que le ¼ de la production mondiale du sirop d’érable est fait en Chaudière-Appalaches?

Pour l’occasion, Destination Beauce fait appel à tous pour passer en « mode sucré » pendant cette période des plus festive!

L'idée est toute simple : nous vous proposons d'ajouter une touche « d'érable » à votre milieu de travail.

Quelques idées pour vous inspirer :

Ajouter une touche d'érable sur un menu;

Échanger la petite menthe traditionnelle contre un bonbon au sirop d'érable;

Offrir des dessins à colorier aux enfants avec une thématique temps des sucres;

Mettre une jarre de bonbons à l'érable sur votre comptoir près de la réception/caisse;

Diffuser une compilation musicale de vos classiques du temps des sucres préférés;

Ajouter une ceinture fléchée ou une chemise carottée à votre uniforme de travail.

N’hésitez pas à communiquer avec nous, nous pouvons vous aider à trouver des idées adaptées à votre entreprise et vous référer de bons fournisseurs pour vous appuyer dans vos démarches.

Nous vous invitons également à nous partager une photo de votre passage en « Mode sucré » sur la page Facebook de Destination Beauce, l’équipe se fera un plaisir de promouvoir vos initiatives.

Soyons créatifs et fiers de notre or blond!

Mis à part le sirop d’érable, saviez-vous qu’il Il y a des producteurs de sirop de bouleau en Beauce? Eh oui; Appalache Sirop de bouleau est une entreprise située à St-Isidore et il vous est possible d’y commander en ligne du sirop de bouleau de même que des coulis, vinaigrettes, terrines et rillettes à base de sirop de bouleau!

Depuis le début de la colonie beauceronne, le temps des sucres est une tradition festive qui continuera, peu importe l'époque, alors aussi bien réserver maintenant.