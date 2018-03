LE DAIRY CREAM DE NOTRE ENFANCE

Qui n'est jamais allé savourer une bonne crème glacée au Dairy Cream en face de l'hôtel Arnold? Les fins de semaine et les soirs d'été, des familles entières s'y retrouvaient, parfois même avec les enfants en pyjama sur la banquette arrière. Le stationnement était immense, mais ceux qui l'ont fréquenté se rappellent qu'il arrivait qu'on ait de la difficulté à se trouver un espace pour se garer, en plus d'avoir à se dépêcher de prendre notre place dans l'une des longues queues de clients attendant d'être servis.

C'est M. Joey McCollough et son épouse (de Saint-Côme) qui ont bâti ce commerce, certains prétendant qu'ils ont érigé ce kiosque de crème glacée pour leur fille. C'étaient des gens très gentils et accueillants. Il a ouvert vers la fin des années '50. J'ai eu de la difficulté à trouver une photo nous montrant cet endroit mémorable, il m'a fallu communiquer avec Mme Ginette McCollough qui a eu l'amabilité de m'en transférer une, qu'il me fait plaisir de partager aujourd'hui avec tous ceux qui l'ont fréquenté ou qui en ont entendu parler. Ce comptoir à crème glacée était situé sur la route d'entrée des touristes américains se rendant au Québec, qu'on voulait attirer. Aussi, dans les premières années, on y affichait autant en français qu'en anglais les produits offerts: ICE CREAM, SANDWICH, COCA-COLA, FRENCH FRIES, LIGHT LUNCH. Dans les années '80, M. Lawrence Poulin acheta et exploita ce commerce pendant environ une dizaine d'années. Puis il le vendit dans les années '90 à un acheteur provenant de la région de l'Estrie. Ce dernier y aménagea un mini-golf pour augmenter l'achalandage, mais il y avait maintenant de la forte compétition, ça ne fonctionnait pas comme prévu, et le propriétaire a fermé et déguerpi vers 1995. Ce commerce n'existe plus de nos jours, il était en face de l'édifice qui est aujourd'hui l'École d'Entrepreneurship du Québec, au sud de la ville. Ce fut la fin d'une époque. On en garde quand même un souvenir impérissable Photo gracieuseté de Mme Ginette McCollough. Texte et recherche de Pierre Morin.