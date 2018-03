Bébé arrive, préparez votre chien!

Avant la naissance de votre enfant, il est idéal d’établir la future routine de votre animal et ainsi déjà mettre en place un horaire pour ses repas, ses périodes de jeux et d’exercice. De plus, faites visiter la chambre du bébé régulièrement et permettez à votre chien de sentir les objets lui appartenant comme les couches et les produits utilisés pour le bain. Si vous prévoyez interdire certains objets ou endroits, il est préférable de mettre en application dès maintenant ces nouvelles consignes et ce, de façon positive, en le redirigeant avec une gâterie ou un jouet par exemple.