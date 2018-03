LA GRANDE GLISSADE DU CENTRE-VILLE

Voila une publication vraiment opportune en cette période de l'année: la fameuse glissade qu'on a aménagée sur la rivière vers 1950. C'était une commandite des distributeurs Molson de la région. Comme on peut le voir, elle était placée au sud du pont et arrivait aux environs du pied de la 125e rue du côté est. Remarquez que la piste était encavée dans la neige et que les amateurs devaient utiliser les traineaux fournis par les organisateurs, que l'on voit au premier plan. L'accélération devait être vertigineuse lorsqu'on arrivait en bas de la pente abrupte de la rive ouest, puisque l'élan était tel que les glisseurs pouvaient presque traverser complètement le couvert de glace enneigé de la rivière jusqu'à la rive opposée. Remarquez le système lumineux temporaire qui avait été installé le long de la piste pour permettre aux adeptes de l'utiliser même en soirée. C'était avant l'arrivée des pistes de ski qui ont l'avantage de ramener les randonneurs en haut de la pente après chaque descente. Ici, les gens avaient l'inconvénient de devoir retourner à pied à chaque fois qu'ils voulaient recommencer leur descente, à moins qu'une âme charitable les ramène en véhicule sur le haut de la pente en faisant le tour par le pont. Wow, c'était du sport. Photo fonds Marie Thérèse Veilleux. Texte de Pierre Morin.