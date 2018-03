Quatre situations où vous devrez mettre à jour votre testament

S’il y a bien une chose que beaucoup de gens oublient de faire quand des changements importants se produisent dans leur vie, c’est de mettre à jour leur testament. La plupart le rédigent, le classent, puis l’oublient. Pourtant, « les testaments doivent être révisés périodiquement, notamment lorsqu’un changement de situation survient », affirme Christine Van Cauwenberghe, vice-présidente de la Planification fiscale et successorale au Groupe Investors.

Voici quatre situations où vous vous devez jeter un autre coup d’œil à ce document essentiel.

C’est une fille – ou un garçon!

Un nouveau-né requiert d’emblée une attention toute particulière, mais l’enfant aura encore plus besoin de soins si quelque chose devait vous arriver, à vous ou à votre conjoint. C’est dans le testament que vous indiquerez qui s’occupera de votre enfant si vous n’êtes plus en mesure de le faire vous-même. « L’attribution d’un tuteur est cruciale pour s’assurer que quelqu’un est prêt à prendre la garde physique de vos enfants et de leurs biens », ajoute Christine Van Cauwenberghe. Voyez à ce que votre dernier-né obtienne une juste part de l’héritage, surtout si vous avez d’autres enfants qui sont déjà nommés dans le testament.

Se marier, une autre fois

Se remarier plus tard dans la vie, alors que l’un des conjoints ou les deux ont déjà des enfants, devrait également justifier une mise à jour de votre testament. Mais préparez-vous à une révision compliquée. Vous devrez sans doute vous assurer que les décisions concernant l’héritage de votre enfant ne soient pas laissées à la discrétion du beau-parent. Le testament doit indiquer soigneusement ce que reçoit chaque enfant et ce qui se passe si un conjoint survivant se remarie. « Il est important de vous assurer que vos enfants d’une union précédente ne soient pas déshérités si vous avez un nouveau conjoint », souligne Christine Van Cauwenberghe.

Prendre soin d’une personne handicapée

Si vous comptez dans votre famille un bénéficiaire ayant des besoins spéciaux – comme un enfant né avec des problèmes de santé ou un autre membre qui les développe plus tard dans la vie – une révision de votre testament pourrait, là encore, s’avérer nécessaire car vous devrez prévoir les besoins à long terme de cette personne.

L’union de fait et le divorce

Si vous vivez en union de fait, il ne fait nul doute que vous devriez rédiger un testament étant donné que, dans un grand nombre de provinces et territoires au Canada, les conjoints de fait survivants n’ont pas les mêmes droits successoraux que les personnes mariées. « Il importe de connaître les règles qui s’appliquent à votre lieu de résidence et de structurer votre testament et votre plan successoral de façon qu’ils reflètent clairement vos dernières volontés touchant votre conjoint », signale Christine Van Cauwenberghe.

Et si votre union se termine par une séparation ou un divorce, là encore des modifications au testament s’imposent. Portez une attention particulière aux désignations de bénéficiaire sur vos régimes de retraite, REER, FERR, CELI, assurances et avantages sociaux collectifs. Vous ne voulez surtout pas que ces précieuses sommes reviennent à votre ancien conjoint.

Procéder à la révision d’un testament est plus facile à dire qu'à faire. C’est pourquoi vous devriez faire participer votre notaire et un conseiller financier au processus.

