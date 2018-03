Qu'est devenu le fameux Garage Redmond, concessionnaire des gros camions International qui exista pendant plus de 50 ans et qui était situé au 11150 de la 1re avenue juste en face du centre sportif Lacroix-Dutil? À l'été 2017, l'événement du Symposium des sculptures a eu lieu à la «Place Redmond». On a conservé le nom en l'honneur de M. Sylvester Redmond, ancien propriétaire de cet établissement renommé. Dans sa jeunesse, on l'a surnommé «Coppé» parce qu'il était toujours chic et bien habillé, surnom qui lui est resté pendant toute sa vie. Son garage fut complètement détruit par un incendie survenu dans l'avant-midi du 24 décembre 1957, mais son propriétaire s'empressa de le reconstruire et il ré-ouvrit dès l'été 1958. Cet événement malheureux provoqua un déclic pour M. Redmond: c'est pour cette raison qu'il décida d'aller en politique municipale, il voulait doter la ville de Saint-Georges d'un véritable service d'incendie. Dès l'année suivante, il fit son entrée au conseil municipal. Donc, parallèlement à ses activités de garagiste, M. Redmond a été échevin pour 2 termes, soit de '58 à '59 et de '60 à '61, en plus d'avoir été élu maire de Saint-Georges de 1962 à 1966 puis de 1970 à 1979. Il a été le fondateur du Conseil Économique de Beauce. Il est décédé le 3 janvier 2001 à l'âge de 83 ans.

Son garage fut racheté au début des années 2000 par un autre commerçant de camions qui l'a intégré à son propre établissement «Le Centre du camion (Beauce) inc» situé au 8900 de la 25e avenue à l'entrée du parc industriel, au coin de la 90e rue. Puis la ville racheta le site de l'ancien garage en 2006, la démolition débuta à la fin mars et se termina le 4 avril 2006. C'est maintenant un vaste stationnement.

Le Garage Redmond était représentant autorisé pour la vente et la réparation des moteurs Cummins, Caterpillar et Détroit Diesel, en plus de toutes les pièces composantes dans le domaine du camionnage. La photo date de 1973 à l'époque glorieuse de cet établissement mémorable. Des employés y ont oeuvré pendant de nombreuses années, entre autres Paul-Émile Rodrigue, Germain Fortin et Charlemagne «Kit» Giguère. Est-ce que ça ne vous rend pas nostalgique de vous remémorer des événements ou des lieux à la fois si près et si loin d'aujourd'hui !

Photo fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.