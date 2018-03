LE PONT DE FER DE 1929 CONSTRUIT GRÂCE À ÉDOUARD LACROIX

Il y a de ces détails historiques qui échappent à la mémoire collective, ils tombent dans l'oubli avec l'écoulement du temps, surtout au niveau de ce qu'on pourrait appeler la petite histoire locale. L'un de ces faits importants qui est oublié depuis longtemps réside dans une intervention importante de M. Édouard Lacroix qui nous a permis de bénéficier d'un nouveau pont «moderne» en 1929.

Depuis bien des années, les citoyens réclamaient l'érection d'un nouveau pont en remplacement du premier pont de fer qui datait de 1912, lequel était devenu nettement désuet, ne pouvant plus subir l'assaut des automobiles et autres véhicules de transport. Surtout, il n'y avait pas de trottoir de sorte que les piétons devaient partager la voie avec les véhicules, ce qui était extrêmement périlleux compte tenu de son étroitesse, déjà que les autos et camions avaient de la difficulté à s'y croiser.

En 1928, le gouvernement provincial accepta de le remplacer et d'assumer la majeure partie des coûts d'un nouvel ouvrage pourvu que les villes concernées (Saint-Georges Est et Saint-Georges Ouest) contribuent à son financement sur la base d'un montant égal. Prétextant que le nouveau pont serait plus utile à l'Est qu'à l'Ouest, Saint-Georges Ouest (Aubert-Gallion) refusa. Comme un nouveau pont était essentiel, c'est nul autre qu'Édouard Lacroix qui paya de sa poche le montant qu'aurait dû assumer Saint-Georges Ouest, ce qui signifie une somme colossale à l'époque qui équivaudrait aujourd'hui à plus d'une centaine de milliers de $$$. Et c'est ainsi qu'on a obtenue ce nouveau pont qui a si bien servi les citoyens pendant plus de 40 ans. La photo nous le montre dans toute sa splendeur en juin 1954.

Wow, tout un phénomène que ce monsieur Lacroix, faut lire ses deux biographies pour comprendre à quel point il fut un géant extraordinaire, l'un des canadiens les plus importants de son époque. En 1991, il fut intronisé au temple de la renommée de l'entreprise canadienne. Il mérite toute notre admiration et notre reconnaissance pour tout ce qu'il a accompli.

Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.