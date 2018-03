Planifier pour vivre jusqu’à cent ans

Eh oui! Vous pouvez vous attendre à vivre très très longtemps, et vous devriez commencer dès maintenant à planifier en vue de cette longévité.

Voici pourquoi :

- Les données démographiques indiquent en effet que le nombre de centenaires sera multiplié par neuf de 2013 à 20631.

- Les 65 ans et plus d’aujourd’hui peuvent espérer vivre en moyenne près de 21 ans de retraite2.

Vous devriez donc entreprendre la planification de la durabilité de votre revenu sans tarder. Voici comment :

- Décidez du mode de vie que vous souhaitez à la retraite.

- Ajoutez à votre Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) un portefeuille complémentaire de placements.

- Évaluez vos dépenses essentielles et discrétionnaires à la retraite et adoptez une stratégie de placement compatible avec vos besoins. Par exemple, prévoyez des revenus pour les dépenses essentielles comme le logement, la nourriture, l’habillement et les soins médicaux pour une période plus longue que votre espérance de vie; planifiez de dépenser un montant supérieur pour les dépenses discrétionnaires comme les voyages, les sorties et une nouvelle voiture pendant les dix premières années, puis de les diminuer.

- Après la retraite, décidez du rythme de retrait de vos économies de retraite en tenant compte de l’importance de celles-ci, du rendement moyen de vos placements au fil du temps et du nombre d’années pendant lequel vous planifiez faire des retraits.

- Utilisez l’assurance vie pour protéger le capital excédentaire et maximiser la valeur de votre succession; envisagez de souscrire une rente qui vous procurera un revenu périodique garanti aussi longtemps que vous vivrez.

- Protégez votre revenu (et celui de votre conjoint) au moyen d’une assurance vie et d’une assurance-maladie complémentaire couvrant l’invalidité, les maladies graves et les soins de longue durée.

- Revoyez votre plan régulièrement pour évaluer le rendement de vos placements, les changements dans vos niveaux de dépenses ou tout autre facteur susceptible de modifier le montant que vous pouvez dépenser à la retraite, et sa durée.

- À votre 100e anniversaire, vous aurez besoin d’un énorme gâteau pour y faire tenir toutes vos chandelles. Parlez à votre conseiller financier des stratégies susceptibles de vous aider à profiter d’une retraite confortable jusqu’au moment où vous soufflerez vos 100 bougies, vous pourrez ainsi vous réjouir à la perspective de devenir centenaire.

Cette chronique, rédigée et publiée par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de planification financière), contient des renseignements de nature générale seulement; son but n'est pas d'inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement.