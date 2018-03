Des filles modèles, mais pas trop!

Encore une fabuleuse lecture avec Les filles modèles!!! J’adore sincèrement ces deux filles qui sont cinglées, drôles et attachantes.

Dans ces trois tomes de Les filles modèles, les deux soeurs en voient de toutes les couleurs! Laura ne cesse de se mettre les pieds dans les plats alors qu’elle tente de conquérir Samuel. Marie-Douce se rebelle et n’en peut plus de cette vie de Cendrillon qu’on lui a imposé. Et Corentin, dans tout ça, se place dans des situations douteuses et en sait probablement beaucoup plus qu’il ne le laisse paraître. La célébrité de Lucien causera-t-elle des remous dans le coeur de Marie-Douce? Et que dire de Laura qui ne peut s’empêcher de gaffer autour du garçon qui lui plait depuis longtemps? Sans parler de sa réconciliation avec son père ET SURTOUT, du nouvel arrivant qui prend sa chambre en otage… Fêtes grandioses, surprises, sorcellerie, premiers amours perturbés, amitiés délicates… Les jeunes adolescentes ne sont pas prêtes pour tout ce qui les attend durant leur secondaire 2!

Ce n’est plus un secret, je suis vraiment gaga de Laura et de Marie-Douce! Mon tome favori jusqu’à présent est certainement le sixième. J’adore voir la petite fleur tenter d’être maîtresse de sa propre vie et de la voir prendre des décisions qui lui font du bien. Laura, celle que je voyais comme un bébé gâté et une vilaine fille, me surprend toujours avec son grand coeur et sa sensibilité. Ces romans contiennent de bonnes morales et surtout, donnent certains points de repère pour les adolescents qui entrent dans cette ère.

Ces romans sont des coups de coeur assurés. Ils sont simples, mais loufoques et il arrive même qu’on arrête de respirer, tellement il y a des rebondissements. Une série signée Marie Potvin, une auteure tellement sympathique et qui le reflète au travers de ses immanquables personnages que sont Les filles modèles! Ce que j’apprécie le plus de cette lecture, c’est qu’il est tellement facile de se mettre à la place des personnages sans se casser la tête. J’adore le ton dramatique et joyeux qui plane sans arrêt dans chacun des tomes. (Parce que tout le monde sait que Laura aime beaucoup ce qui est poignant… Ahhhhh, elle et sa grande bouche!

PS: Je ne sais pas quel garçon j’apprécie le plus entre Samuel, Corentin ou Lucien… J’imagine que j’aurai les idées plus claires durant ma lecture des tomes 7 & 8!!

Merci beaucoup aux éditions les Malins pour l’envoi de ces tomes tellement plaisants!





