Êtes-vous du type traditionnel ou gastronomique ? Jasons cabanes à sucre…

La Cabane à sucre Bertrand Giguère à Saint-Joseph-de-Beauce

D'abord pour la famille et les amis, Monsieur et Madame Giguère décidèrent en 1981 d'ouvrir leurs portes au public. En opération depuis maintenant 35 ans, Madame Giguère cuisine toujours elle-même, et en compagnie des membres de sa famille, les plats qui vous seront servi. La recette secrète; la fameuse crêpe soufflée! Elle fait la réputation de la Cabane à sucre Bertrand Giguère et le bonheur de ses convives. En plus, on apporte sa boisson! (pssssst : demandez un « réduit » dans votre breuvage préféré). Menu, réservation et localisation