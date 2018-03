LE CENTRE-VILLE EN 1943

Ceux qui suivent ce site auront remarqué que je m'efforce de montrer des photos de qualité autant que possible. Et celle-ci correspond à ce critère: excellente qualité pour un document âgé de près de 75 ans. C'est étonnant tout ce qu'on peut voir quand on prend le temps de bien examiner. La photo semble avoir été prise tôt le matin, à en juger par la tranquillité des lieux: aucun passant et une seule auto stationnée en bordure du trottoir. C'est la première avenue dans l'est, à partir de la descente de l'ancien pont, en direction nord. Plusieurs écriteaux et affiches nous permettent d'en apprendre davantage qu'on pourrait le penser à première vue, surtout si vous prenez la peine d'agrandir au maximum. On peut y lire, de gauche à droite: 1- Bureau de l'avocat Clovis Thibaudeau, BA LLL, probablement à l'étage, car le bas porte un grand panneau indiquant le nom de «A. Gagné», probablement Adalbert Gagné. 2- Henri-Louis Méthot, barbier et restaurateur, sa vitrine porte de la publicité annonçant le thé Salada. Ce même M. Méthot a par la suite été propriétaire du Café Royal de 1945 à 1980. 3- Pépin et Labbé, Barbiers (à peu près là où furent plus tard les barbiers Charles-Eugène Roy et autres). 4- S. Rodrigue, restaurant, avec deux écriteaux sur le trottoir «arrêtez/crème glacée». 5- Café Chez Pit (Ce Pit Paquet a d'abord opéré son restaurant de 1935 à 1937, au coin de la 2e avenue et de la 120e rue, endroit qui est ensuite devenu le Café Royal en 1937). 6- Le photographe Alfred Poulin (surnommé «Pitou»), fils du marchand Ephrem Poulin. 7- Café le Chat Noir qui appartenait à Albert Giroux, aujourd'hui disparu depuis qu'on y a aménagé la 118e rue allant au pont actuel. 7- Le Grand Hôtel, facilement reconnaissable. Et à droite: 8- Confections pour hommes dont le propriétaire était Jos Cloutier de Saint-Jean-de-la -Lande. 9- L.P. Gagnon, dentiste. 10- Autre poteau de barbier, de M. Amédée Carignan. Si des lecteurs en savent davantage, vous êtes les bienvenus pour commenter. C'est tout ce que j'ai pu déceler à l'examen de cette magnifique photo. Photo fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.