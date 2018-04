NOTRE BELLE ÉGLISE DE SAINT-GEORGES

La décision d'ériger une nouvelle église à St-Georges fut prise dès 1890, mais la construction ne débuta qu'en 1900 en raison des dissensions entre les résidents du secteur ouest et du secteur est. Ces chicanes de clocher (c'est le cas de le dire) durèrent près de 10 ans ! Finalement, on décide en 1899 de construire sur le même site que celle qui existait déjà, dans l'ouest. Les deux premiers entrepreneurs, Joseph Couture de Lévis et Joseph St-Hilaire de St-Romuald abandonnèrent, de sorte que le 3 juillet 1900, c'est le curé Henri-Alfred Dionne lui-même qui dirige les travaux. Le 4 septembre 1900, la pierre angulaire est placée et la bénédiction de l'ensemble de cette magnifique église a eu lieu le 4 septembre 1902. De dimensions impressionnantes, elle mesure 200 pieds de longueur, par 80 pieds de largeur, sans oublier les jubés. 2200 personnes peuvent y prendre place. L'église est faite de pierre de granit provenant de Deschambault et transportée par chemin de fer jusqu'à Beauceville. De là, le transport se faisait par voitures tirées par des chevaux à raison d'une ou deux pierres par voyage, dépendant de leur poids et de leur grosseur. Pour gravir la côte du rapide à Beauceville, il fallait se servir de quatre chevaux placés les uns derrière les autres afin de parvenir à tirer toute la charge.

Cet chef-d'oeuvre architectural fut réalisé pour une somme totale de 125,000$. Les paroissiens verront l'acquittement entier de cette dette d'honneur dans une courte période de huit ans. Et elle est encore là aujourd'hui, tout aussi belle qu'il y a plus de 100 ans. Photo fonds Claude Loubier. Texte de Pierre Morin.