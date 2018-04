LE MÉMORABLE ESCALIER MENANT À LA CHAIRE

Le 27 mai 1967, le curé Joseph Denis décrète la modernisation de l'église de Saint-Georges et entreprend sa restauration. Déjà plus de 50 ans passés, incroyable comme le temps passe vite! Les ainés se souviennent sûrement tous de ce fameux escalier qu'empruntaient les prêtres pour venir nous sermonner à tous les dimanches. La chaire (photo 1) fut conçue et fabriquée par Henri Angers, sculpteur. Et l'escalier est l'oeuvre des frères Ludger et François Bérubé. Dieu merci, j'ai réussi à en trouver deux photos, une de face (photo 2) et l'autre de dos (photo 3), à la Société Historique Sartigan, un vrai miracle. Cet escalier était un véritable chef-d'oeuvre. Il bifurquait vers la droite.

C'était ce qu'on appelle un escalier en colimaçon, ce qui est plus juste qu'un escalier en spirale qui implique que les marches tournent toutes de façon égale autour d'un axe central, tandis qu'ici, il n'y a qu'une seule courbe qui tourne vers la droite. Qu'est-il advenu de cet escalier? C'est le menuisier Irenée Duval qui se servit du bois récupéré pour fabriquer le lien d'accès à la chaire à partir du jubé. Et aussi, avec les restes de l'escalier et de certains bancs enlevés, il fabriqua les fonds baptismaux que l'on peut voir encore aujourd'hui près de l'autel latéral sud (l'autel Saint Joseph). Le coût total de la restauration des années 1967 et 1968 fut de 300,000$, soit 2½ fois le coût de construction initial de toute l'église en 1900-1902, ce qui donne une idée de la variation énorme de la valeur de l'argent à différentes époques. Histoire intéressante n'est-ce pas ? Merci à Anne Dutil qui a fondé et dirigé La Société Historique Sartigan depuis 26 ans et à Claude Loubier qui nous a fourni des milliers de photos anciennes. Merci aussi à tous ceux qui font donation de leurs anciennes photos à la SHS.

Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.