Chiot propre en 4 semaines. Oui, c'est possible

Aucune punition n’est permise lors de l’apprentissage de la propreté. Un succès beaucoup plus grand est obtenu avec le renforcement positif. Ainsi, lorsque votre animal fait ses besoins à l’extérieur, il est primordial de le récompenser avec quelques gâteries et des mots d’encouragement et ce, immédiatement après l’action. Vous devez le surveiller constamment et le sortir dès les premiers signes indicateurs d’une envie tels que tourner en rond, renifler ou aller vers la porte. Demeurez à l’extérieur pendant 15 minutes afin qu’il vide complètement sa vessie. Avant la nuit, cette période à l’extérieur est augmentée à 30 minutes.